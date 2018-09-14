Абхазия простилась с Геннадием Гагулией

14 сентября 2018, 03:55

Церемония прощания с премьер-министром Геннадием Гагулией, погибшим в ДТП, состоялась в Гудаутском районе Абхазии. Тысячи людей пришли проститься с главой кабмина. "Тяжеловесом в политике" назвал премьер-министра историк и председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба. По мнению журналиста Антона Кривенюка, Гагулия был самодостаточным и мощным политиком, которого будет сложно заменить на посту премьер-министра.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, возвращавшийся в составе делегации из официальной поездки в Сирию, погиб в ДТП. Следствие не связало его гибель с покушением. Экспертиза нашла в крови у водителя автомобиля, который столкнулся с машиной Гагулии, наркотические вещества, он был взят под стражу до 8 ноября.

В день похорон Гагулии в Абхазии был объявлен траур, 12 сентября все флаги были приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия, передает корреспондент "Кавказского узла".

Церемония прощания с премьер-министром прошла во Дворце культуры Гудаутского района. Проводить его в последний путь приехали тысячи людей со всей страны и зарубежья, среди них были российский министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев. На церемонии были зачитаны соболезнования от премьер-министра России Дмитрия Медведева и президента Сирии Башара Асада.

Гагулия был похоронен на родовом кладбище в селе Лыхны Гудаутского района. Над могилой почетный караул произвел три ружейных залпа.

"Геннадий Гагулия был человеком незаурядных способностей, крупным организатором, менеджером и хозяйственником в подлинном смысле этого слова. Трудно переоценить его роль в укреплении обороноспособности нашей страны в период Отечественной войны народа Абхазии", - сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Лакоба: Гагулия умел находить компромиссы

Геннадий Гагулия был самодостаточным и мощным игроком, которому будет трудно найти замену, сказал корреспонденту "Кавказского узла" абхазский журналист Антон Кривенюк.

"Думаю, что борьба будет очень жесткой, при том что кандидатур, сопоставимых с Гагулией, нет в принципе", - сказал он.

Критики премьер-министра со стороны оппозиции никогда не наблюдалось, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации "Женщины в политике" Ирина Агрба.

"Мне кажется, что он пытался решать вопросы, скажем так, не глобального масштаба", - отметила она.

При этом Агрба добавила, что в Абхазии существует практика "отсутствия какой-то программы при приходе на должность премьер-министра".

"Опыт работы у Гагулии был хороший, человек он деловой. Но времени прошло мало, чтобы подвести какой-то итог его работы", - уточнила Агрба.

Указом президента Абхазии Геннадий Гагулия был назначен премьер-министром 24 апреля. Ранее Геннадий Гагулия уже занимал пост премьер-министра Абхазии с 1995 по 1997 год и в 2002-2003 годах.

Премьер-министра можно назвать тяжеловесом в политике, умеющим находить компромиссы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" историк и председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба.

"Не просто так он трижды становился премьером, дважды при Ардзинбе и сейчас при Хаджимбе. При том что он не рвался к этой должности. Я не помню, чтобы его деятельность вызывала какую-то критику со стороны оппозиции. Он не давал повода и был способен к компромиссам", - сказал он.

Лакоба выразил надежду, что проекты и программы, которые начал Гагулия, будут продолжены правительством.

У Гагулии было огромное количество планов и программ по развитию туризма в республике, отметила корреспонденту "Кавказского узла" президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

"Мне сложно сейчас говорить об этом. Ушёл действительно достойный человек, трудоголик, знаток своего дела. У нас было много планов и мы будет продолжать реализовывать их в жизнь", - сказала она.

Кандидатура нового премьер-министра не обсуждалась

Сроки назначения нового премьер-министра, а также время пребывания на этом посту исполняющего обязанности не прописаны в Конституции Абхазии и в законе "О кабинете министров Республики Абхазия".

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии после гибели Геннадия Гагулии стал первый вице-премьер Даур Аршба.

Оппозиция не поднимала вопрос о выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель политической партии "Амцахара" Алхас Квициния.

"У нас не принято обсуждать такие вещи, пока не пройдёт сорок дней... Тем более, это прерогатива президента, власти сами будут решать, кого назначать", - сказал он.

Инциденты с силовиками и чиновниками в Абхазии происходили в их автомобилях

За последние шесть лет в Абхазии произошло не менее восьми резонансных ДТП, а также обстрелов и подрывов автомобилей высокопоставленных чиновников и силовиков.

18 марта 2017 года в селе Ачгуара Очамчирского района неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился кандидат в депутаты парламента Абхазии Каха Пертая. По некоторым данным, он направлялся на встречу с избирателями.

Двумя днями ранее, 16 марта, в Сухуме загорелся автомобиль кандидата в депутаты парламента Батала Айбы, сотрудник его штаба заявил, что это поджог.

16 апреля 2016 года на набережной Сухума была подорвана служебная "Тойота" депутата Народного собрания Абхазии Алмаса Джапуа, он не пострадал, однако были ранены проходившие поблизости женщина и ребенок.

В том же году, 7 марта, автомобиль бывшего начальника расположенного в селе Дранда Гулрыпшского района СИЗО Руслана Джелии был обстрелян сотрудниками поста ГАИ, таким образом они пытались остановить автомобиль, направлявшийся в Сухум. В результате обстрела никто не пострадал.

Утром 20 октября 2015 года в Гудауте неизвестные расстреляли автомобиль бывшего депутата абхазского парламента, бизнесмена Заура Авидзбы. Машина после обстрела полностью сгорела, тело Авидзбы с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено на водительском сиденье сгоревшей машины.

1 августа 2014 года глава Центробанка Абхазии Илларион Аргун и начальник службы безопасности банка Джейран Кирвал-оглы погибли в результате автомобильной аварии, автомобиль врезался в скалу и загорелся, пассажиры не смогли выбраться из него из-за заблокированных дверей.

9 сентября 2013 года в Сухуме машина первого секретаря посольства России Дмитрия Вишернева была обстреляна, дипломат погиб, а его жена ранена. На месте нападения было обнаружено не сработавшее взрывное устройство.

Покушения на жизнь главы Абхазии Александра Анкваба совершались шесть раз. Первое было совершено 23 сентября 2010 года, затем в июле 2007 года, в августе и ноябре 2011 года, а также в январе. Во время последнего покушения, совершенного 22 февраля 2012 года, в районе поселка Дружба Гудаутского района был обстрелян его кортеж по пути следования из Гудауты в Сухум, погибли два офицера службы охраны Ремзик Цугба и Тенгиз Пандария, глава республики не пострадал. Подозреваемые в покушении были задержаны 12 апреля.