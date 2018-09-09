На пост премьер-министра Абхазии назначен Даур Аршба

09 сентября 2018, 18:39

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии после гибели Геннадия Гагулии стал первый вице-премьер Даур Аршба.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автоаварии вечером 8 сентября в районе поста Мюссера. После ДТП в больницу были доставлены еще два человека - водитель и охранник Гагулии. Позднее они были выписаны из медучреждения.

Даур Аршба как первый вице-премьер назначен исполняющим обязанности премьер-министра, пишет со ссылкой на пресс-службу президента Абхазии РИА "Новости".

"Врио автоматически становится первый вице-премьер", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, власти Абхазии заявили, что гибель премьера не связана с покушением на него. По данным МВД Абхазии, автомобиль Геннадия Гагулии, возвращавшийся из аэропорта Сочи после официальной поездки в Сирию, столкнулся с машиной, которая выехала на встречную полосу. В крови находившегося за ее рулем водителя, по данным прокуратуры, были найдены наркотические вещества, он был арестован.