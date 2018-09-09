Даур Аршба. Фото © Sputnik / Илона Хварцкия https://sputnik-abkhazia.ru/news/20180909/1024954766/stalo-izvestno-imya-ispolnyayushhego-obyazannosti-premer-ministra-abxazii.html

09 сентября 2018, 18:39

На пост премьер-министра Абхазии назначен Даур Аршба

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии после гибели Геннадия Гагулии стал первый вице-премьер Даур Аршба.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автоаварии вечером 8 сентября в районе поста Мюссера. После ДТП в больницу были доставлены еще два человека - водитель и охранник Гагулии. Позднее они были выписаны из медучреждения.

Даур Аршба как первый вице-премьер назначен исполняющим обязанности премьер-министра, пишет со ссылкой на пресс-службу президента Абхазии РИА "Новости".

"Врио автоматически становится первый вице-премьер", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, власти Абхазии заявили, что гибель премьера не связана с покушением на него. По данным МВД Абхазии, автомобиль Геннадия Гагулии, возвращавшийся из аэропорта Сочи после официальной поездки в Сирию, столкнулся с машиной, которая выехала на встречную полосу. В крови находившегося за ее рулем водителя, по данным прокуратуры, были найдены наркотические вещества, он был арестован.

Примечание:

"Жительница Сухума осуждена за нападение на судебных приставов", "Человек погиб при взрыве в Сухумском районе", "Человек пострадал при возгорании автомобиля на границе с Абхазией".

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