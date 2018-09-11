Участник ДТП с премьером Абхазии арестован на два месяца

11 сентября 2018, 19:41

Житель Абхазии, ставший участником ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, взят под стражу до 8 ноября.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП, которое произошло 8 сентября в районе поста Мюссера. Следствие не связывает его гибель с покушением. Водитель автомобиля, который столкнулся с машиной Гагулии, был арестован на 15 суток. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека".

Официальная церемония прощания с Геннадием Гагулией назначена на 12 сентября, в этот же день будет объявлен траур. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии стал первый вице-премьер Даур Аршба.

Решение об аресте участника ДТП с Гагулией сегодня принял Сухумский городской суд, рассмотрев ходатайство старшего следователя следственного управления генеральной прокуратуры Абхазии, сообщает "Sputnik Абхазия".

"Подозреваемый... вину свою признал, с ходатайством согласился, срок ареста - до 8 ноября 2018 года", - сказал помощник генерального прокурора Абхазии Даур Амичба, слова которого приводит ТАСС.

Представитель ведомства уточнил, что срок предварительного следствия не может превышать двух месяцев.

"Кавказский узел" не располагает комментариями арестованного или его представителей.