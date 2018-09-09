09 сентября 2018, 19:51

Назначена дата похорон Геннадия Гагулии

Официальная церемония прощания с погибшим в ДТП премьер-министром Абхазии состоится 12 сентября, эта же дата объявлена днем траура.

Как писал "Кавказский узел", авария, в результате которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, произошла вечером 8 сентября в районе поста Мюссера. После ДТП в больницу попали водитель и охранник Гагулии, которые позднее были выписаны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра после гибели Гагулии стал первый вице-премьер Даур Аршба.

Власти Абхазии заявили, что гибель премьера не связана с покушением на него. По данным МВД Абхазии, автомобиль Геннадия Гагулии, возвращавшийся из аэропорта Сочи после официальной поездки в Сирию, столкнулся с машиной, которая выехала на встречную полосу. В крови находившегося за ее рулем водителя были найдены наркотические вещества, он был арестован, сообщили в прокуратуре.

9 сентября президент Абхазии Рауль Хаджимба провел заседание государственной комиссии по организации похорон Геннадия Гагулии. Официальная церемония прощания с премьером назначена на 12 сентября с 11:00 до 14:00 в Доме культуры в городе Гудаута, сообщается на сайте президента Абхазии.

12 сентября в связи с гибелью премьер-министра объявлено в Абхазии днем траура. "В этот день на всей территории Абхазии будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия и передачи в день траура", - сообщила пресс-служба президента.

Примечание:

"Жительница Сухума осуждена за нападение на судебных приставов", "Человек погиб при взрыве в Сухумском районе", "Человек пострадал при возгорании автомобиля на границе с Абхазией".

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