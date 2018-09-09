09 сентября 2018, 18:25

Арестован участник ДТП с премьером Абхазии

Суд назначил 15 суток административного ареста водителю автомобиля, который столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября в автомобильной аварии погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Автомобиль, в котором он ехал, упал в кювет. Власти Абхазии назвали случившееся несчастным случаем. Водитель автомобиля, который столкнулся с машиной политика, задержан.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека", сообщил сегодня министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба. Он подтвердил, что ДТП произошло на 47-м километре трассы Псоу - Сухум в районе села Блабырхва Гудаутского района. Водитель, 22-летний житель села Звандрипш, нарушил правила, не уступив дорогу правительственному кортежу, отметил министр. По данным правоохранителей, водитель находился в состоянии наркотического опьянения и управлял автомобилем без прав, информирует "Интерфакс".

Решением Гудаутского районного суда водитель арестован на 15 суток, сообщил помощник генерального прокурора Абхазии Даур Амичба. Он пояснил, что административный арест назначен за употребление марихуаны. "Орган предварительного следствия в течение двух рабочих дней обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует слова Амичбы ТАСС.

"Кавказский узел" не располагает комментариями арестованного или его представителей.

Примечание:

"Названы имена сгоревших при ДТП в Грозном людей", "Штаб кандидата в депутаты парламента Абхазии сообщил о поджоге его машины", "Жители Абхазии посетовали на отъезд туристов после беспорядков".

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