Власти Абхазии исключили версию покушения на премьер-министра

09 сентября 2018, 05:25

Гибель премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия - несчастный случай, не связанный с покушением, сообщила пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября в автомобильной аварии погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Автомобиль, в котором он ехал, упал в кювет. Пострадали также два человека.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате несчастного случая, пишет "Спутник-Абхазия" со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Наалу Авидзба.

По ее словам, речи о террористической акте или покушении нет.