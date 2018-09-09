09 сентября 2018, 05:25

Власти Абхазии исключили версию покушения на премьер-министра

Гибель премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия - несчастный случай, не связанный с покушением, сообщила пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября в автомобильной аварии погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Автомобиль, в котором он ехал, упал в кювет. Пострадали также два человека.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате несчастного случая, пишет "Спутник-Абхазия" со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Наалу Авидзба.

По ее словам, речи о террористической акте или покушении нет.

Примечание:

"Жительница Сухума осуждена за нападение на судебных приставов", "Человек погиб при взрыве в Сухумском районе", "Человек пострадал при возгорании автомобиля на границе с Абхазией".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 сентября 2018, 06:40

09 сентября 2018, 05:25

09 сентября 2018, 04:15

  • Адвокаты рассказали подробности дела Магомедрасула Омарова

    Фигурирующая в деле руководителя дагестанского филиала Управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова сумма в 60 миллионов рублей является не "откатом" и не взяткой за победу в тендере, а коммерческим займом, который одна строительная фирма выдала другой. При этом следствие не доказало того, что строительная фирма, получившая в виде займа 60 миллионов рублей, аффилирована с Омаровым, заявили его адвокаты.

09 сентября 2018, 03:16

09 сентября 2018, 02:17

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости