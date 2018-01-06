06 января 2018, 22:55

Человек пострадал при возгорании автомобиля на границе с Абхазией

Машина загорелась на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Адлер", водитель госпитализирован.

Инцидент произошел 5 января. Загорелся автомобиль KIA. На место прибыли пожарные, которые быстро потушили огонь. Однако машина сгорела полностью.

Водитель машины пострадал при пожаре. Он госпитализирован с ожогами лица, сообщают "Вести Сочи".

"Кавказский узел" ранее писал о возгорании маршрутки в Краснодаре в марте 2017 года. Пассажиры эвакуировались после того, как в салоне начался пожар, затем произошел взрыв. Пострадавших не было.