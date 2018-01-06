06 января 2018, 22:55

Человек пострадал при возгорании автомобиля на границе с Абхазией

Машина загорелась на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Адлер", водитель госпитализирован.

Инцидент произошел 5 января. Загорелся автомобиль KIA. На место прибыли пожарные, которые быстро потушили огонь. Однако машина сгорела полностью.

Водитель машины пострадал при пожаре. Он госпитализирован с ожогами лица, сообщают "Вести Сочи".

"Кавказский узел" ранее писал о возгорании маршрутки в Краснодаре в марте 2017 года. Пассажиры эвакуировались после того, как в салоне начался пожар, затем произошел взрыв. Пострадавших не было.

Примечание:

"Названы имена сгоревших при ДТП в Грозном людей", "Штаб кандидата в депутаты парламента Абхазии сообщил о поджоге его машины", "Жители Абхазии посетовали на отъезд туристов после беспорядков".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 января 2018, 09:42

07 января 2018, 08:44

07 января 2018, 06:40

07 января 2018, 05:43

07 января 2018, 04:15

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты