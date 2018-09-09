автомобиль кортежа премьер-министра Абхазии после ДТП вечером 8 сентября 2018 год. Фото: © SPUTNIK https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20180909/1024946872/pervye-foto-s-mesta-gibeli-premera-abxazii.html

09 сентября 2018, 03:16

Полиция сообщила подробности аварии с автомобилем премьера Абхазии

В аварии, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, сообщила пресс-служба МВД республики.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 8 сентября в района поста Мюссера погиб в автомобильной аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.

В ДТП с участием правительственного кортежа, в котором погиб Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, пишет "Спутник-Абхазия" со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По предварительным данным, автомобиль, в котором ехал Гагулия, съехал в кювет. В больницу, помимо премьер-министра, были доставлены еще два человека.

Примечание:

"Жительница Сухума осуждена за нападение на судебных приставов", "Человек погиб при взрыве в Сухумском районе", "Человек пострадал при возгорании автомобиля на границе с Абхазией".

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