09 сентября 2018, 03:16
Полиция сообщила подробности аварии с автомобилем премьера Абхазии
В аварии, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, сообщила пресс-служба МВД республики.
Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 8 сентября в района поста Мюссера погиб в автомобильной аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.
В ДТП с участием правительственного кортежа, в котором погиб Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, пишет "Спутник-Абхазия" со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
По предварительным данным, автомобиль, в котором ехал Гагулия, съехал в кювет. В больницу, помимо премьер-министра, были доставлены еще два человека.
"Жительница Сухума осуждена за нападение на судебных приставов", "Человек погиб при взрыве в Сухумском районе", "Человек пострадал при возгорании автомобиля на границе с Абхазией".
09 сентября 2018, 06:40
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Пользователи соцсетей обвинили Даудова в попытке пиара за счет Абдурахманова
Третья часть видео беседы блогера Тумсо Абдурахманова и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова набрала более 121 тысячи просмотров за 13 часов. Продолжая полемику с блогером, спикер чеченского парламента пытается завоевать симпатии его аудитории, отметили пользователя соцсетей.
09 сентября 2018, 05:25
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Власти Абхазии исключили версию покушения на премьер-министра
Гибель премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия - несчастный случай, не связанный с покушением, сообщила пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба.
09 сентября 2018, 04:15
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Адвокаты рассказали подробности дела Магомедрасула Омарова
Фигурирующая в деле руководителя дагестанского филиала Управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова сумма в 60 миллионов рублей является не "откатом" и не взяткой за победу в тендере, а коммерческим займом, который одна строительная фирма выдала другой. При этом следствие не доказало того, что строительная фирма, получившая в виде займа 60 миллионов рублей, аффилирована с Омаровым, заявили его адвокаты.
09 сентября 2018, 03:16
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Полиция сообщила подробности аварии с автомобилем премьера Абхазии
В аварии, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, сообщила пресс-служба МВД республики.
09 сентября 2018, 02:17
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