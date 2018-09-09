Участник ДТП с премьером Абхазии задержан

09 сентября 2018, 08:53

Водитель и охранник премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, погибшего в ДТП, отпущены из больницы, сообщил Минздрав республики. Водитель автомобиля, который столкнулся с машиной политика, задержан.

"Кавказский узел" писал, что поздно вечером 8 сентября в района поста Мюссера в автомобильной аварии погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. После аварии в больницу были доставлены еще два человека. Власти Абхазии заявили, что гибель премьера не связана с покушением на него.

После ДТП в Гудаутскую больницу были доставлены водитель, охранник и премьер-министр, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения республики Рустама Зантарию "Интерфакс".

По его словам, "премьер-министр в результате ДТП получил перелом основания черепа и, когда его доставили в больницу, он уже был мертв". Водитель и охранник получили легкие травмы и после обследования были выписаны, добавил Зантария.

Автомобиль премьер-министра, возвращавшийся из аэропорта города Сочи после официальной поездки в Сирию, столкнулся с машиной, которая выехала на встречную полосу, передает со ссылкой на МВД Абхазии ТАСС.

В крови находившегося за ее рулем водителя были найдены наркотические вещества, приводит издание сообщение помощника генпрокурора республики Даура Амичбы.

Он также сообщил, что прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшем смерть человека (ст. 263 Уголовного кодекса Абхазии), водитель автомобиля задержан.