09 сентября 2018, 08:53

Участник ДТП с премьером Абхазии задержан

Водитель и охранник премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, погибшего в ДТП, отпущены из больницы, сообщил Минздрав республики. Водитель автомобиля, который столкнулся с машиной политика, задержан.

"Кавказский узел" писал, что поздно вечером 8 сентября в района поста Мюссера в автомобильной аварии погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. После аварии в больницу были доставлены еще два человека. Власти Абхазии заявили, что гибель премьера не связана с покушением на него.

После ДТП в Гудаутскую больницу были доставлены водитель, охранник и премьер-министр, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения республики Рустама Зантарию "Интерфакс".

По его словам, "премьер-министр в результате ДТП получил перелом основания черепа и, когда его доставили в больницу, он уже был мертв". Водитель и охранник получили легкие травмы и после обследования были выписаны, добавил Зантария.

Автомобиль премьер-министра, возвращавшийся из аэропорта города Сочи после официальной поездки в Сирию, столкнулся с машиной, которая выехала на встречную полосу, передает со ссылкой на МВД Абхазии ТАСС.

В крови находившегося за ее рулем водителя были найдены наркотические вещества, приводит издание сообщение помощника генпрокурора республики Даура Амичбы.

Он также сообщил, что прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшем смерть человека (ст. 263 Уголовного кодекса Абхазии), водитель автомобиля задержан.

Примечание:

"Жительница Сухума осуждена за нападение на судебных приставов", "Человек погиб при взрыве в Сухумском районе", "Человек пострадал при возгорании автомобиля на границе с Абхазией".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 сентября 2018, 12:14

09 сентября 2018, 11:46

09 сентября 2018, 11:19

09 сентября 2018, 10:51

09 сентября 2018, 09:52

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости