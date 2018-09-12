Защита назвала приговор Бессонову противоречивым

12 сентября 2018, 17:49

Обжалование приговора бывшему депутату Госдумы, заочно осужденному за избиение полицейских в Ростове-на-Дону, будет обсуждаться с родными Владимира Бессонова, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Кировский райсуд Ростова-на-Дону признал бывшего депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти с причинением легкого вреда здоровью) и приговорил его заочно к трем годам колонии общего режима, а также поручил правоохранительным органам объявить его в розыск.

Владимир Бессонов был обвинен в том, что 2 декабря 2011 года во время митинга в Ростове-на-Дону ударил правоохранителей и повредил их форму. Бессонов заявил о своей невиновности, однако Госдума согласилась на передачу дела в суд. В октябре 2015 года суд в Ростове-на-Дону объявил Бессонова в розыск и заочно арестовал его, процесс начался без присутствия на нем депутата.

Согласно обвинительному заключению, в декабре 2011 года рядом со зданием полпредства в ЮФО в Ростове-на-Дону состоялся организованный КПРФ несанкционированный митинг, на котором Бессонов ударил двух полицейских, пытавшихся не допустить его проведения.

Суд признал бывшего парламентария полностью виновным в нанесении легких телесных повреждений полицейским Олегу Мышенину и Антону Грачеву, передает корреспондент «Кавказского узла».

Сторона защиты пока не определилась с вопросом об обжаловании приговора, сообщил после оглашения решения суда адвокат Михаил Ткачук.

"Приговор, оглашенный сегодня судом, - довольно противоречивый. Судья признал, что есть показания свидетелей обвинения о том, что Грачева и Мышенина били другие лица. По поводу обжалования приговора мы должны обсудить с родственниками Владимира Бессонова, и после этого придем к какому-то решению", - заявил Михаил Ткачук, слова которого приводит «Интерфакс».

Напомним, в судебных прениях гособвинитель потребовал для бывшего депутата три с половиной года колонии общего режима. Защита Бессонова просила его оправдать, указав на наличие в деле "недопустимых доказательств".