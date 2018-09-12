Джиргал Номинханов. Фото Группа FB "Волгоград Многонациональный" https://www.facebook.com/groups/1783256191893891/permalink/1997163507169824/

12 сентября 2018, 06:10

Приговор калмыцкому хореографу Джиргалу Номинханову оставлен в силе

Верховный суд Калмыкии оставил в силе приговор Малодербетовского районного суда, приговорившего известного в республике хореографа Джиргала Номинханова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за домогательство несовершеннолетней. Дочь осужденного заявила, что будет добиваться изменения вида наказания.

«Кавказский узел» писал, что 27 июля Малодербетовский районный суд приговорил Джиргала Номинханова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по ч.2 ст.135 УК (развратные действия без применения насилия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Дочь 71-летнего осужденного считает вину отца недоказанной. Коллеги и ученики хореографа не поверили в версию следствия

Приговор суда первой инстанции остался в силе в полном объеме, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» дочь осужденного Гела Номинханова.

«Заседание проводилось в закрытом режиме. Отец выступал в суде по видеоконференцсвязи. Он в очередной раз заявил, что он ни в чем не виноват. И попросил суд хотя бы уменьшить срок наказания, раз уж у них принято оправдывать по таким статьям. Но суд к нему не прислушался», - сказала Номинханова.

По ее словам, защита осужденного будет добиваться, чтобы специальная медкомиссия обследовала его и установила, препятствуют ли его заболевания отбыванию наказания в колонии.

«В заключении досудебной медкомиссии сказано, что отца нельзя содержать под стражей. Он теряет зрение и у него наполовину закрыт единственный открытый сердечный сосуд. Заболевания, которыми он страдает, согласно утвержденному правительством перечню, препятствуют отбыванию наказания. Если комиссия это подтвердит, то отцу должны изменить вид наказания – перевести по домашний арест или назначить условный срок», - заявила Номинханова.

Адвокат осужденного хореографа Кермен Шараева ранее сказала корреспонденту «Кавказского узла», что не может комментировать дело, поскольку «суд закрытый» и ей запрещено разглашать информацию.

Комментариями стороны обвинения и представителей потерпевшей «Кавказский узел» пока не располагает.

Примечание:

"Житель Астраханской области осужден за насилие над детьми", "Житель Ростовской области осужден за развращение детей", "Три человека заподозрены в насилии над ребенком в Ахтубинске".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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12 сентября 2018, 06:10

  • Приговор калмыцкому хореографу Джиргалу Номинханову оставлен в силе

    Верховный суд Калмыкии оставил в силе приговор Малодербетовского районного суда, приговорившего известного в республике хореографа Джиргала Номинханова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за домогательство несовершеннолетней. Дочь осужденного заявила, что будет добиваться изменения вида наказания.

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