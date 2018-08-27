27 августа 2018, 21:37

Три человека заподозрены в насилии над ребенком в Ахтубинске

Следователи разыскивают троих подозреваемых в сексуальном насилии над шестилетней девочкой в городе Ахтубинске Астраханской области, сообщил сегодня Следком.

Инцидент произошел 26 августа, уточнило ведомство. По версии следствия, трое неустановленных лиц схватили шестилетнюю девочку на детской игровой площадке, отвели ее за здание почтового отделения, где совершили действия сексуального характера, проинформировало следственное управление Следственного комитета РФ по Астраханской области.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). "Ведется розыск подозреваемых", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле в насилии над детьми был обвинен житель Ростовской области. По версии следствия, мужчина в течение трех лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех малолетних детей.

Примечание:

"Передано в суд дело о насилии над ребенком в Волгоградской области", "Двое жителей Новороссийска взяты под стражу за надругательство над ребенком", "Житель Кубани заподозрен в насилии над ребенком".

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