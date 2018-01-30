30 января 2018, 10:30

Двое жителей Новороссийска взяты под стражу за надругательство над ребенком

Двое братьев из Новороссийска подвергали сексуальному насилию дочь приятельницы, заявили следователи.

По версии следствия, 45-летний мужчина был знаком с матерью ребенка и забирал девочку погостить к себе домой. "С июня по август 2015 года, находясь по месту жительства в квартире в Новороссийске, мужчина неоднократно вступал с девочкой в половую связь, используя ее беспомощное состояние в силу возраста", - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемым проходит и 54-летний брат мужчины. В отношении 45-летнего жителя Новороссийска возбуждено уголовное дело об изнасиловании малолетней (п."б" ч.4 ст.131 УК РФ). Его брат стал фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера (п."б" ч.4 ст.132 УК РФ), а также развратных действиях (ч.2 ст.135 УК РФ). Оба задержаны и заключены под стражу, сообщает 29 января ведомство на своем сайте.

В августе 2017 года мать девочки умерла, и ребенка поместили в детский дом, где девочка находится по сей день, проинформировали в СУ СКР.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2017 года 31-летний житель Новокубанского района был задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего мальчика.

Примечание:

"Житель Пятигорска обвинен в насилии над детьми", "Дагестанец осужден на 18 лет за насилие над своими детьми", "Житель Ставрополья обвинен в насилии над ребенком".

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