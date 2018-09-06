Житель Астраханской области осужден за насилие над детьми

06 сентября 2018, 07:14

Суд признал жителя Икрянинского района виновным в сексуальном насилии над двумя детьми, опекуном которых он являлся, и приговорил его к 18 годам колонии, сообщили следователи.

Судом установлено, что с ноября 2010 года и в течение семи лет местный житель, являясь опекуном двух девочек 2003 и 2004 годов рождения, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера и развратные действия, проинформировало следственное управление Следственного комитета РФ по Астраханской области.

Мужчина признан виновным в совершении 11 эпизодов преступлений по п. "б" ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, развратные действия). Икрянинский районный суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении, опубликованном 5 сентября на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе житель Ставрополья был арестован по подозрению в сексуальном насилии над двумя детьми своей сожительницы.