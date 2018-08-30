30 августа 2018, 12:34

Житель Ставрополья арестован после сообщения о насилии над детьми

Суд заключил под стражу жителя Ставрополья, подозреваемого в сексуальном насилии над двумя детьми своей сожительницы, сообщили сегодня следователи.

По данным следствия, житель села Советского городского округа в июле подверг насильственным действиям сексуального характера десятилетнюю дочь и шестилетнего сына своей сожительницы. Мужчина стал подозреваемым по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, проинформировало следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

"Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрошены подозреваемый и потерпевшие, назначен ряд судебных экспертиз", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

Санкции статьи о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле в насилии над ребенком был обвинен житель Изобильненского городского округа Ставрополья. По данным следствия, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении семилетнего мальчика.

Примечание:

"Житель Ростовской области осужден за развращение детей", "Три человека заподозрены в насилии над ребенком в Ахтубинске", "Передано в суд дело о насилии над ребенком в Волгоградской области".

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