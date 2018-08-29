Житель Ростовской области осужден за развращение детей

29 августа 2018, 07:43

Пожилой житель Волгодонского района признан виновным в том, что совершил развратные действия в отношении двух школьниц, сообщили следователи.

"В 2015-2016 годах мужчина, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте двух девочек (11 и 12 лет), совершил в отношении них развратные действия и иные действия сексуального характера", - сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области.

64-летний житель Волгодонского района признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Суд приговорил его к 13 лет годам лишения свободы в колонии строго режима, с ограничением свободы на один год. "Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении, опубликованном 28 августа на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле житель другого района Ростовской области был задержан по подозрению в насилии над детьми. По версии следствия, 48-летний мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех малолетних детей, младшему из которых было четыре года.