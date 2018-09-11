Коллеги обвиненного в домогательстве калмыцкого хореографа назвали его дело абсурдным

11 сентября 2018, 05:47

Верховный суд Калмыкии 11 сентября рассмотрит дело известного в республике хореографа, приговоренного Малодербетовским районным судом к пяти годам лишения свободы за домогательство несовершеннолетней. Дочь 71-летнего осужденного считает вину отца недоказанной. Коллеги и ученики хореографа не верят в версию следствия.

Дело о сексуальном домогательстве Верховный суд рассмотрит 11 сентября в закрытом режиме, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дочь подсудимого Гела Номинханова.

Она пояснила, что 27 июля районный суд приговорил ее отца к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по ч.2 ст.135 УК (развратные действия без применения насилия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По словам Номинхановой, ее отец, которому в октябре исполнится 71 год, в 2007 году создал детский танцевальный ансамбль, который успел полюбиться жителям республики.

"Семья девочки, которую следствие признало пострадавшей, недавно переехала... Ее мама настойчиво просила моего отца взять девочку в ансамбль и в конце концов уговорила. Но у этой девочки не было ни спортивной, ни танцевальной подготовки, поэтому отец решил заниматься с ней индивидуально после общих репетиций", - рассказала Номинханова.

По ее мнению, девочка не хотела заниматься танцами и придумала историю, что учитель к ней пристает. С ее слов, в уголовном деле рассматриваются три эпизода. Но другие дети могли наблюдать за индивидуальными занятиями. "Две девочки, как они рассказали в суде, постоянно заглядывали в зал, где отец проводил индивидуальные занятия с потерпевшей, и видели их в отражении зеркала. Двери в этот зал закрываются только снаружи. И, согласно показаниям самой пострадавшей, во время занятий они были открыты нараспашку", - отметила дочь осужденного.

Кроме того, как она утверждает, в заключении комплексной сексолого-психологической судебной экспертизы, полученном по запросу обвинения, "написано, что подсудимый не педофил".

"Во время допроса в суде, куда эксперт был вызван по инициативе судьи, эксперт пояснил, что никаких скрытых склонностей у моего отца нет и что временные вспышки педофилии невозможны. Но выводы профессора не были приняты судом во внимание", - рассказала Номинханова.

Адвокат: прямых доказательств вины нет

По мнению Гелы Номинхановой, положение ее отца осложняется тенденциями в российской судебной практике. "Оправдательных приговоров по таким обвинениям нет... Если отца оправдают по такому громкому делу, то автоматически получается, что следствие незаконно возбудило уголовное дело, незаконно содержало под стражей", - заявила она.

При этом, добавила она, согласно заключению досудебной медкомиссии, ее отца нельзя содержать под стражей.

"После того как суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражей и отправил отца в СИЗО, у него на фоне постоянного повышенного давления значительно ухудшилось зрение: 25 процентов зрения на одном глазу и ноль – на другом. В середине сентября была запланирована операция, без которой он ослепнет. Кроме того, у него наполовину закрылся единственный открытый сердечный сосуд. В любой момент этот сосуд может закрыться совсем – без всяких скачков давления и сбоев в работе сердца", - рассказала Номинханова.

Кроме того, добавила она, у отца имеется опасная доброкачественная опухоль.

Адвокат осужденного хореографа Кермен Шараева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не может комментировать дело, поскольку "суд закрытый" и ей запрещено разглашать информацию.

"Могу лишь сказать, что подзащитный считает себя невиновным, и мы как адвокаты обязаны придерживаться его позиции – помимо меня у него есть еще один защитник. Будем настаивать на оправдательном приговоре, поскольку считаем, что прямых доказательств его вины нет", - заявила Шараева.

Коллеги осужденного: обвинение не только абсурдно, но и опасно

Заслуженный артист Калмыкии, профессор Китайской академии искусств Анатолий Очиров давал показания в Малодербетовском районном суде в качестве свидетеля защиты.

"Я говорил об уязвимости профессии хореографа, объяснял суду, что мы не можем обойтись без физического контакта с учениками. Когда я работал в Китае, заметил, что мой коллега-американец никогда не закрывает дверь в зал, когда занимается индивидуально со студентками. Я спросил, почему он оставляет дверь открытой – американец удивился: «А ты что, закрываешься? Всегда держи дверь открытой! Если припишут домогательства или, не дай бог, педофилию, последствия будут очень серьезные", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Очиров.

По его словам, осужденного он знает с 1967 года. "Он учился в Ленинграде, я – в Москве. Мы были первыми профессиональными хореографами в Калмыкии. Потом я руководил ансамблем "Тюльпан", он танцевал у меня. Очень интеллигентный человек, из интеллигентной семьи. Вся республика знает его деда, первого в Калмыкии доктора филологических наук – его имя носит одна из улиц Элисты", - отметил Анатолий Очиров.

"Ни я, ни мои коллеги – никто не верит в это обвинение", - добавил он.

Создатель и художественный руководитель Государственного театра танца Калмыкии "Ойраты", заслуженный деятель искусств РСФСР Петр Надбитов также заявил, что не верит обвинению, предъявленному его коллеге.

"Я знаю его с детства. В 1960 году, когда наша республика восстанавливалась, министерство культуры занялось подготовкой кадров. Педагоги знаменитого Ленинградского хореографического училища им. Вагановой приехали, чтобы отобрать талантливых детей. Он был в числе пяти счастливчиков. Хорошо учился, хорошо работал – стал заслуженным артистом Калмыцкой АССР. Никаких таких наклонностей у него никогда не было", - рассказал Надбитов.

Он также отметил, что между хореографами и их учениками постоянно происходит физический контакт на репетициях. "А иначе как в нашем деле? Многое ведь словами не объяснить, а когда развернешь ногу как надо, – тело запоминает правильное положение колена, ступни. Бывает, и по ягодицам, животу шлепаем – чтобы ученик подтянул все, что висит. Всегда так учили", - подчеркнул Надбитов.

Он полагает, что на сознание потерпевшей мог повлиять скандал с Харви Вайнштейном.

Харви Вайнштейн - американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. В октябре 2017 года десятки актрис обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. После этого аналогичным обвинениям подверглись многие знаменитости, информирует РИА "Новости".

"Насколько я знаю, ее принуждали заниматься танцами родители. А тут как раз все эти скандалы обсуждались по телевидению. Вот она и нашла выход", - сказал Петр Надбитов.

Художественный руководитель Государственного Калмыцкого ансамбля песни и танца "Тюльпан", заслуженный артист России Валерий Эрдниев, по собственному признанию, "испытал шок", когда узнал, в чем обвиняют его коллегу.

"Мы выпускники училища им. Вагановой и вместе проработали очень много времени. Никогда ничего подобного за ним не замечал. Это абсурд – ему за 70, ей 12. Она ему в правнучки годится", - заявил Эрдниев.

Он отметил, что обвинительный приговор по этому делу может создать опасный прецедент.

"Ситуация выглядит не только абсурдной, но и опасной. Что будет, если родители или сами дети начнут обращать личные обиды в уголовные преследования? Методика постановки корпуса не меняется веками. Это азбука в танцах. В балетную школу берут с четвертого класса, и до 18 лет хореограф ежедневно что-то поправляет ученикам: живот, плечи, ноги, ягодицы и так далее", - сказал Эрдниев.

Он также заверил, что "индивидуальные занятия, репетиторство – обычная практика в танцах".

"Всегда, когда приходит в коллектив новый человек, с ним нужно заниматься индивидуально, чтобы он догнал остальных", - пояснил Валерий Эрдниев.

Ученица осужденного, 19-летняя Амуланга Мукабенова, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что занималась в ансамбле десять лет, с 2006 по 2016 год, а с 2017-го танцует в ансамбле "Бумбин орн".

"Для многих его учеников детский ансамбль стал стартовой площадкой. Наши ребята сейчас танцуют в Элисте, в студенческих коллективах. Мы общаемся между собой. И, конечно, никто из нас не верит в предъявленные обвинения. Я сама неоднократно занималась с ним индивидуально – ничего подобного близко не было", - заявила Мукабенова.

Комментариями стороны потерпевшей "Кавказский узел" пока не располагает.