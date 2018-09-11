Азербайджанский оппозиционер Ильгар Мамедов потребовал наказать судей

11 сентября 2018, 06:00

Председатель партии "Республиканская альтернатива" (ReAl) Ильгар Мамедов обратился в прокуратуру Азербайджана с требованием наказать судей, причастных к его аресту и тюремному заключению.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа апелляционная инстанция заменила оставшийся срок заключения для лидера партии "Республиканская альтернатива" (ReAl) Ильгара Мамедова на условное наказание, к вечеру того же дня оппозиционер вернулся домой. Суд не оправдал Мамедова, защита сообщила о планах подать кассационную жалобу в Верховный суд страны. В заключении Мамедов провел пять с половиной лет. В сентябре Мамедов заявил, что "Республиканская инициатива" будет участвовать в выборах.

Ильгар Мамедов был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы. 16 ноября 2017 года ЕСПЧ признал нарушение права Мамедова на справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему компенсацию в размере 10 тысяч евро. Решение вступило в силу, однако 30 июня пленум Верховного суда Азербайджана вернул дело Мамедова на рассмотрение апелляционного суда.

Лидер партии "Республиканская инициатива" Ильгар Мамедов обратился к генеральному прокурору Азербайджана Закиру Гаралову с требованием возбудить уголовные дела против судей, которые, по его мнению, исполняли "заказ" против него, говорится в поступившем 10 сентября корреспонденту "Кавказского узла" пресс-релизе партии.

"В постановлении ЕСПЧ, вступившем в силу 13 октября 2014 года по моей первой жалобе, отмечается, что основной целью принятых 4 февраля 2013 года и последующих решений об избрании в отношении меня меры пресечения в виде ареста было "наказать или заставить замолчать меня". ЕСПЧ счел, что моя свобода была ограничена не из-за того, что были основательные подозрения в совершении мной преступления, а в иных целях", - написал Мамедов в жалобе генеральному прокурору.

5 декабря 2017 года Комитет министров Совета Европы инициировал разбирательство против Азербайджана в связи с неисполнением страной первого решения Страсбургского суда по делу Ильгара Мамедова от 2014 года. Такую процедуру Комитет министров применяет впервые, ее осуществление было возложено на Большую палату ЕСПЧ, которая намерена окончательно установить, отказывается ли Азербайджан от выполнения решения суда. Большая палата ЕСПЧ призвала все стороны предоставить письменные комментарии до 31 марта 2018 года. Азербайджанская сторона настаивает на том, что решение Страсбургского суда не содержит прямого требования освободить Мамедова.

Мамедов считает, что судьи "преднамеренно" ограничивали его свободу.

"Статья 295 Уголовного кодекса признает как уголовное деяние преднамеренное вынесение приговора, постановления, определения и предусматривает за это наказание. Согласно статье 204.1 УПК, физические лица могут обладать информацией о совершенном или готовящемся преступлении в письменной или устной форме. Статьи 207-2013 УПК определяют правила начала уголовного дела на основе таких сведений. Будучи физическим лицом и руководствуясь вышеуказанным, информирую Вас в письменной форме: против меня были совершены уголовные деяния, и в результате этого я считаю себя потерпевшим. Принятие вами соответствующих шагов по установлению лиц, участвовавших в этом преступлении, требуется азербайджанским законодательством", - далее отмечает Мамедов в послании к генпрокурору.

Корреспонденту "Кавказского узла" Ильгар Мамедов заявил, что к его неправомерному содержанию под стражей были причастны 19 судей, в частности, судьи судов первой инстанции, апелляционных судов и Верховного суда.

"ЕСПЧ признал незаконными как досудебное содержание меня под стражей, так и сам приговор. Поэтому все причастные к принятию этих незаконных решений должны быть наказаны", - сказал Мамедов.

Решения ЕСПЧ подлежат исполнению в трех направлениях, заявил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

"Прежде всего необходимо восстановление нарушенного права и выплата компенсации за нанесенный моральный и материальный ущерб. Во-вторых, необходим запуск процедуры по наказанию лиц, виновных в нарушении права. В-третьих, если сам национальный закон противоречил Европейской конвенции прав человека, то его надо устранить", - сказал Мамедли.

Однако, по его словам, в Азербайджане, как правило, правительство ограничивается лишь выплатой компенсации.

"Наказания виновных практически не бывает, тем более когда это касается правоохранительных органов. К примеру, ЕСПЧ признал факт пыток в отношении лидера Демпартии Сардара Джалалоглу, прошло почти десять лет, но так никто и не был наказан", - отметил эксперт.

В январе 2007 года ЕСПЧ признал применение в отношении Сардара Мамедова (Джалалоглу) пыток во время содержания под арестом в ходе расследования уголовного дела по событиями в октябре 2003 года, когда в Баку произошли массовые столкновения между сторонниками оппозиции и полицией.

Что касается случая с Ильгаром Мамедовым, то, по словам Мамедли, генеральный прокурор по закону действительно может начать уголовное дело против судей, но привлечение судей к ответственности сопряжено с определенными условиями.

По словам Мамедли, в соответствии с частью 1 статьи 128 Конституции Азербайджанской Республики судьи неприкосновенны. Они не могут быть арестованы, за исключением случаев задержания с поличным при совершении преступления. В других случаях, согласно статье 101 закона о судах и судьях, уголовное преследование судей возможно только с согласия судебно-правового совета. При этом представление в судебно-правовой совет дает генеральный прокурор.

Судьи апелляционных судов и Верховного суда отрешаются от должности решением парламента, пояснил эксперт.

По его словам, в случае отказа Генпрокуратуры начать уголовное расследование Ильгар Мамедов может обратиться в суд с жалобой на бездействие прокуратуры и, пройдя все инстанции, обратиться в ЕСПЧ.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла" не прокомментировали обращение Мамедова к главе ведомства.

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