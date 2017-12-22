22 декабря 2017, 14:10

ЕСПЧ дал Азербайджану три месяца на комментарии по делу Мамедова

Большая палата Европейского суда по правам человека до 31 марта 2018 года будет ждать от властей Азербайджана пояснений в связи с неисполнением вердикта в отношении оппозиционера Ильгара Мамедова, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря Комитет министров Совета Европы инициировал разбирательство против Азербайджана в связи с неисполнением страной решения Страсбургского суда по делу Ильгара Мамедова. Такую процедуру Комитет министров применяет впервые, ее осуществление было возложено на Большую палату ЕСПЧ, которая намерена окончательно установить, отказывается ли Азербайджан от выполнения решения суда.

В мае 2014 года ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить лидеру азербайджанского движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) Ильгару Мамедову по его жалобе на незаконный арест в качестве компенсации 22 тысячи евро. 16 ноября ЕСПЧ признал нарушение права оппозиционера на справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему 10 тысяч евро компенсации. Совет Европы давал азербайджанским властям возможность решить вопрос об освобождении оппозиционера до 26 ноября и избежать санкций, а до 29 ноября - "представить свое мнение в письменной форме". Азербайджанская сторона настаивает на том, что решение Страсбургского суда не содержит прямого требования освободить Мамедова.

Сегодня адвокат Ильгара Мамедова Фуад Агаев получил официальное письмо из ЕСПЧ.

"В этом письме сообщается, что Большая палата ЕСПЧ направила запросы относительно исполнения или неисполнения решения Страсбургского суда по делу Мамедова правительству Азербайджана, мне как представителю Мамедова и Комитету министров СЕ", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Фуад Агаев.

По его словам, на эти запросы все стороны должны предоставить свои письменные комментарии до 31 марта 2018 года.

При этом, добавил Агаев, назначен судейский состав под председательством главы ЕСПЧ Гвидо Раймонди, который рассмотрит ответы на запросы.

Адвокат воздержался от дополнительных комментариев, добавив, что, по мнению защиты, "никаких разумных объяснений неисполнению решения ЕСПЧ по делу Мамедова и продолжения его содержания в тюремном заключении нет".

Ильгар Мамедов в марте 2014 года был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы. Беспорядки в Исмаиллы произошли 23 января 2013 года, после ДТП с участием владельца местного элитного отеля. Всего по делу о беспорядках проходили 18 человек. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы материалы о беспорядках в Исмаиллы

Столь длительный срок для ответа доказывает, что действия ЕСПЧ и в целом Совета Европы по делу Мамедова носят не политический характер, считает эксперт в области права, глава "Клуба прав человека" Расул Джафаров.

"Можно было бы и предоставить более короткий срок на дачу ответов. С другой стороны в практике ЕСПЧ эта процедура применяется впервые, и ее четкой регламентации нет", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Расул Джафаров.

Он предположил, что срок три месяца был определен исходя из того, что ЕСПЧ по обычным делам также предоставляет такой период времени на коммуникацию с правительством.

"Это как раз-то подтверждает, что действия ЕСПЧ и в целом Совета Европы по делу Мамедова носят не политический характер, а рассматриваются в правовой плоскости", - отметил Джафаров.

Решение Комитета министров Совета Европы несправедливым по отношению к Азербайджану 8 декабря назвал помощник президента страны по внешней политике Новруз Мамедов. Он указал на то, что целый ряд стран-членов Совета Европы нарушает международное право, права человека и устав этой организации. "Совет Европы пытается применить статью 46.4 Европейской конвенции по правам человека не к этим государствам, а в первую очередь именно в отношении Азербайджана", - сказал помощник президента.

Вместе с тем он указал на право Ильгара Мамедова обращаться в суд для выхода на свободу по УДО в связи с отбытием двух третей срока наказания. На это Фуад Агаев заявил, что оппозиционер не будет просить об условно-досрочном освобождении, поскольку считает себя невиновным, но готов рассмотреть другие варианты освобождения.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, о которых сообщает "Кавказский узел", представлены на тематической странице "Преследование активистов".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"