Ильгар Мамедов анонсировал возвращение в политику после выхода из тюрьмы

04 сентября 2018, 16:10

«Республиканская альтернатива» будет участвовать в выборах и добиваться демократических реформ в Азербайджане, заявил сегодня лидер партии Ильгар Мамедов на первой после освобождения пресс-конференции. У бывшего политзека есть шансы на лидерство в оппозиции, полагают политологи.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа апелляционная инстанция заменила оставшийся срок заключения для лидера партии "Республиканская альтернатива" (ReAl) Ильгара Мамедова на условное наказание, к вечеру того же дня оппозиционер вернулся домой. Суд не оправдал Мамедова, защита сообщила о планах подать кассационную жалобу в Верховный суд страны. В заключении Мамедов провел пять с половиной лет.

Ильгар Мамедов был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы. 16 ноября 2017 года ЕСПЧ признал нарушение права Мамедова на справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему компенсацию в размере 10 тысяч евро. Решение вступило в силу, однако 30 июня пленум Верховного суда Азербайджана вернул дело Мамедова на рассмотрение апелляционного суда.

На сегодняшней пресс-конференции в офисе ReAl Мамедов назвал основной причиной своего ареста и дальнейшего тюремного заключения планы участвовать в президентских выборах 2013 года, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«Арест был произведен сразу после того, как я заявил о намерении участвовать в выборах. В целом лишение свободы на длительный срок преследовало цель отстранить меня от политики. Во время тюремного заключения мне не раз предлагали отказаться от политической деятельности, гарантируя сразу освобождение. Естественно, я отвергал такие сделки», - заявил Мамедов.

Оппозиционер отметил, что Европейский суд также усмотрел в его преследовании политические мотивы, а отказ властей Азербайджана исполнять это решение заставил Совет Европы впервые инициировать разбирательство по этому поводу.

5 декабря 2017 года Комитет министров Совета Европы инициировал разбирательство против Азербайджана в связи с неисполнением решения Страсбургского суда по делу Ильгара Мамедова. Такую процедуру Комитет министров применил впервые.

Мамедов поблагодарил своих адвокатов, которые присутствовали на пресс-конференции. «Халиду Багирову моя защита стоила исключения из Коллегии адвокатов, из-за высказываний на моем судебном процессе его лишили полномочий», - отметил оппозиционер.

Партия Мамедова пообещала составить конкуренцию властям



По словам Мамедова, решение суда об условно-досрочном выходе на свободу его не удовлетворяет. Он намерен добиваться полного оправдания в соответствии с решением ЕСПЧ, а вместе с тем продолжит политическую деятельность. Оппозиционер сообщил, что будет участвовать вместе с партией ReAl в парламентских и президентских выборах, составив реальную конкуренцию власти.

Усиление репрессивной политики азербайджанских властей в последние пять лет Мамедов связал с ухудшением экономических показателей страны после падения цен на нефть. «Пока не будут обеспечиваться свободы, не будут уважаться альтернативные мнения, не будет прогресса», - подчеркнул он.

Оппозиция должна добиваться экономических и политических реформ, а также проведения свободных выборов, заявил Мамедов. При этом он отметил, что проведение согласованных с властями митингов не способствует достижению этих целей - подобные акции, по словам Мамедова, позволяют азербайджанскому руководству утверждать, что в стране демократия.

Политологи оценили политические перспективы Мамедова

Сегодняшняя пресс-конференция – анонс возвращения Ильгара Мамедова в большую политику, и у него есть шансы "стать ведущим оппозиционным лидером", считает политолог Зардушт Ализаде. "Мои беседы со многими экспертами, активистами, представителями интеллигенции свидетельствуют о таких ожиданиях", - сказал Ализаде корреспонденту "Кавказского узла".

У Мамедова есть шансы стать лидером оппозиции, полагает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. «Но для этого ему надо будет проявить гибкость и объединить представителей разных социальных и политических групп», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".