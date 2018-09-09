Азербайджан насчитал 96 обстрелов с армянской стороны

09 сентября 2018, 09:52

Режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 96 раз за минувшие сутки, обстрелы велись из пулеметов и минометов, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 8 сентября азербайджанская сторона заявила о 75 обстрелах своих позиций. В свою очередь, Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, со 2 по 8 сентября.

С утра 8 сентября до утра 9 сентября из 60-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым, Мезем и на безымянных высотах в Газахском районе, а также в селе Гаралар Товузского района и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства, обстрелы велись как с территории Армении так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Министерства Армении и Нагорного Карабаха по данным на 9.30 мск 9 сентября не прокомментировали сегодняшнее заявление Минобороны Азербайджана на своих сайтах.