09 сентября 2018, 09:52

Азербайджан насчитал 96 обстрелов с армянской стороны

Режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 96 раз за минувшие сутки, обстрелы велись из пулеметов и минометов, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 8 сентября азербайджанская сторона заявила о 75 обстрелах своих позиций. В свою очередь, Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, со 2 по 8 сентября.

С утра 8 сентября до утра 9 сентября из 60-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым, Мезем и на безымянных высотах в Газахском районе, а также в селе Гаралар Товузского района и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства, обстрелы велись как с территории Армении так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Министерства Армении и Нагорного Карабаха по данным на 9.30 мск 9 сентября не прокомментировали сегодняшнее заявление Минобороны Азербайджана на своих сайтах.

Перемирие, объявленное в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта, не остановило противостояние сторон, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Вот уже два года обстрелы в зоне конфликта ведутся каждые сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", размещенной на "Кавказском узле". 

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". С материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?" можно ознакомиться разделе "Справочник".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

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