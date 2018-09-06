Свидетели обвинения дали показания в пользу Титиева

06 сентября 2018, 15:06

Коллега Оюба Титиева и его сосед, допрошенные сегодня на процессе главы грозненского представительства "Мемориала", заявили о здоровом образе жизни, который он вел, и назвали немыслимым употребление правозащитником наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева рассматривается с 19 июля в Шалинском горсуде. В ходе сегодняшнего заседания судья по делу главы грозненского "Мемориала" рассказал о безрезультатных поисках свидетеля, который якобы видел как Оюб Титиев курил марихуану. На заседание приехали шведские правозащитники из Civil Right Defenders.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Свою вину он не признает, заявляя, что наркотики ему подбросили, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Главное о деле Оюба Титиева". О деле Титиева и методах борьбы властей Чечни с несогласными, рассказывается в видеосюжете "Кавказского узла" "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне".

Свидетели рассказали о здоровом образе жизни Титиева

Сегодня в ходе заседания первой была допрошена правозащитница Лилия Юсуфова, руководившая ранее офисом "Мемориала" в Гудермесе, а в настоящее время являющаяся исполнительным директором региональной общественной организации "Созидание", сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в суде.

Юсуфова рассказала, что работала с Оюбом Титиевым более десяти лет и что может охарактеризовать его только с лучшей стороны.

"Чтобы Оюб Титиев употреблял наркотики, алкоголь или даже курил сигареты - это немыслимая вещь. Он никогда этого не делал, он очень верующий человек", - подчеркнула свидетельница.

Она также отметила, что Титиев - очень ответственный сотрудник. "Что касается нравственной стороны, то он был для меня эталоном. Он не приемлет лжи, никогда никого не обманывал, вёл только здоровый образ жизни, даже когда мы были в поездке, он каждый день занимался спортом, бегал и никогда не пропускал тренировку", - пояснила суду Юсуфова.

По словам правозащитницы, в 2011 году был начат проект помощи заключённым из Ингушетии и Чечни. Оюбу Титиеву была выделена машина "Лада Калина" для работы по проекту, он был координатором. "Из Гудермеса Оюб был переведён в грозненский офис "Мемориала". Проект продолжался, поэтому машина осталась у Оюба", - отмечается в трансляции из зала суда, которую вел в Telegram-канале ПЦ "Мемориал".

Юсуфова также подчеркнула, что машина была застрахована и она лично это проверяла.

В ходе заседания 9 августа свидетель обвинения, недавно ставший начальником Курчалоевского ГИБДД Хусейн Хутаев, который остановил машину главы грозненского "Мемориала" в день задержания, заявил, что Оюб Титиев дал ему страховку, но она была просрочена, и правозащитник полез искать действующую. После чего полицейские "заметили чёрный пакет под правым сиденьем пассажира".

Сосед Оюба Асланбек Габаев в ходе допроса сообщил, что знает Титиева с детства. "Ничего, кроме хорошего, не могу сказать о нем", - подчеркнул свидетель.

По его словам, Титиев никогда не курил, не пил, не употреблял наркотики и активно занимался спортом. Он плохо относился к людям употребляющим алкоголь, наркотики, курящим, подчеркнул Асланбек Габаев.

Дубровина: свидетели обвинения высказались в защиту Титиева

Допрошенные сегодня свидетели обвинения фактически являются свидетелями защиты, отметила адвокат Титиева Марина Дубровина.

"Сегодня мы допросили людей, которые давно знают Оюба Титиева. Допрошенный сосед Титиева и его бывшая коллега сказали, что наш подзащитный - очень хороший человек, ответственный сотрудник, что его никто не видел в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и он вёл здоровый образ жизни. Не смотря на то, что они были записаны как свидетели обвинения и допрошены следователем, фактически они свидетели защиты", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Марина Дубровина.

На заседании суда Оюб Титиев выглядел бодро и улыбался. Он отметил, что нет никаких жалоб на здоровье и условия содержания, однако подчеркнул, что почту, по прежнему, получает с большим опозданием и даже письма из Чечни к нему доходят не раньше, чем через полтора месяца, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По данным ПЦ "Мемориал", коллеги Титиева передали ему сегодня письмо из ПАСЕ о том, что он стал одним из трех номинантов на премию Гавела.

Премией имени Вацлава Гавела награждаются активисты гражданского общества за выдающиеся заслуги в защите прав человека в Европе и за ее пределами. Награда ежегодно присуждается ПАСЕ.

Следующее заседание по делу назначено на 10.00 13 сентября.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".