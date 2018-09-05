Борцы дзюдо. Фото: Mzia Saganelidze (RFE/RL)

05 сентября 2018, 17:52

Армянские дзюдоисты отказались ехать на чемпионат в Баку

Сборная Армении по дзюдо не поедет на чемпионат мира в Азербайджан из-за отсутствия гарантий безопасности от принимающей стороны. Минспорта Азербайджана утверждает, что выдало армянским спортсменам гарантийное письмо. 

Как сообщал "Кавказский узел", по данным Минобороны Азербайджана, 4 сентября в зоне карабахского конфликта было зафиксировано 73 обстрела со стороны Армении. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха заявило о 150 обстрелах со стороны Азербайджана в период с 26 августа по 1 сентября.

Противостояние в зоне карабахского конфликта продолжается, несмотря на объявленное в апреле 2016 года перемирие, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Согласно данным, представленным в инфографике "Карабах после перемирия – два года войны", обстрелы в зоне карабахского конфликта велись ежедневное в течение двух лет. 

Об отказе сборной Армении по дзюдо ехать в Баку стало известно сегодня. 

"Страна, принимающая турнир, отказалась официально предоставить необходимые гарантии безопасности армянской делегации", -  сказано в сообщении пресс-службы министерства спорта и по делам молодежи Армении, на которое ссылается ТАСС.

Чемпионат мира по дзюдо-2018 пройдет в зале Национальной гимнастической арены в Баку с 20 по 27 сентября. На соревнованиях будут разыграны 16 комплектов медалей. Призовой фонд в личном зачете составляет 800 000 евро, в командном - 200 000 евро, говорится на сайте Международной федерации дзюдо.

Минспорта Армении в своем заявлении напомнило, что в 2015 году армянские спортсмены приняли участие в Европейских играх, которые также прошли в Баку. Ведомство утверждает, что тогда на протяжении всех соревнований арбитры действовали несправедливо в отношении армянских спортсменов, сообщает "Sputnik Армения".

В свою очередь министерство молодежи и спорта Азербайджана отрицает обвинения армянской стороны. 

"В течение предыдущих лет в Азербайджане и Армении был особый формат между двумя странами для безопасности спортсменов... Правительство Азербайджана, следуя правилам, выдало гарантийное письмо спортсменам Армении на чемпионате мира по дзюдо в Баку", - говорится в заявлении ведомства, выдержки из которого сегодня приводит Report.az.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в 2015 году армянский полузащитник немецкой "Боруссии" Генрих Мхитарян не поехал на матч Лиги Европы в Азербайджан из соображений безопасности. В 2011 году футболист посетил Нагорный Карабах, что является нарушением УК Азербайджана.

Примечание:

"Армянские школьники не примут участия в олимпиаде по химии в Баку", "Армянский дзюдоист победил азербайджанского в финале чемпионата Европы", "Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта". 

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