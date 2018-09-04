Азербайджан указал на 73 обстрела за сутки

04 сентября 2018, 10:19

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск за минувшие сутки был нарушен с использованием крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", стороны конфликта в Нагорном Карабахе, несмотря на объявленное в апреле 2016 года перемирие, регулярно заявляют об обстрелах. 3 сентября военное ведомство Азербайджана обвинило Армению в 113 обстрелах за сутки. При этом Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 150 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 26 августа по 1 сентября.

С 3 по 4 августа подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Мунджуглу, Гаралар и на безымянных высотах на территории Товузского и Гедабекского районов, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись с позиций, расположенных в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского и Красносельского районов Армении, а также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

По данным на 10.10 мск 4 августа, на сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха нет комментариев по поводу сообщения Минобороны Азербайджана.