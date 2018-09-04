Fрмянские солдаты стоят рядом с орудием на артиллерийских постах. Фото REUTERS / Staff

04 сентября 2018, 10:19

Азербайджан указал на 73 обстрела за сутки

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск за минувшие сутки был нарушен с использованием крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", стороны конфликта в Нагорном Карабахе, несмотря на объявленное в апреле 2016 года перемирие, регулярно заявляют об обстрелах. 3 сентября военное ведомство Азербайджана обвинило Армению в 113 обстрелах за сутки. При этом Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 150 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 26 августа по 1 сентября.

С 3 по 4 августа подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Мунджуглу, Гаралар и на безымянных высотах на территории Товузского и Гедабекского районов, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись с позиций, расположенных в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского и Красносельского районов Армении, а также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

По данным на 10.10 мск 4 августа, на сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха нет комментариев по поводу сообщения Минобороны Азербайджана.

Перемирие, объявленное после "четырехдневной войны", закончившейся в апреле 2016 года, не остановило противостояние, на линии разграничения не затихает стрельба из различных видов оружия, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне карабахского конфликта обстрелы велись каждые сутки в течение двух лет, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", размещенной на "Кавказском узле". 

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Силовики помешали беженцу прорваться в Нагорный Карабах", "День республики в Нагорном Карабахе отметили шествием и концертами", "Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта".

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04 сентября 2018, 11:40

04 сентября 2018, 10:32

04 сентября 2018, 10:19

  • Азербайджан указал на 73 обстрела за сутки

    Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск за минувшие сутки был нарушен с использованием крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

04 сентября 2018, 09:41

04 сентября 2018, 09:22

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