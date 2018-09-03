На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

03 сентября 2018, 09:06

Азербайджан заявил о 113 пулеметных обстрелах за сутки

Вооруженные силы Армении 113 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения за минувшие сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел",  2 сентября оборонное ведомство Азербайджана заявило о 94 обстрелах своих сел. Днем ранее, 1 сентября, азербайджанская сторона сообщила о 95 обстрелах своих позиций. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 150 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 26 августа по 1 сентября.

С утра 2 сентября до утра 3 сентября из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции селах Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы в Газахскои районе, Коханеби и Асрик Джырдахан в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские села были обстреляны как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении.

По данным на 09.00 мск 3 сентября оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Объявленное после обострения карабахского конфликта перемирие в апреле 2016 года не остановило противостояние, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне карабахского конфликта обстрелы велись каждые сутки в течение двух лет, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", размещенной на "Кавказском узле". 

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" можно ознакомиться с публикациями "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

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