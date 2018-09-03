Азербайджан заявил о 113 пулеметных обстрелах за сутки

03 сентября 2018, 09:06

Вооруженные силы Армении 113 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения за минувшие сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября оборонное ведомство Азербайджана заявило о 94 обстрелах своих сел. Днем ранее, 1 сентября, азербайджанская сторона сообщила о 95 обстрелах своих позиций. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 150 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 26 августа по 1 сентября.

С утра 2 сентября до утра 3 сентября из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции селах Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы в Газахскои районе, Коханеби и Асрик Джырдахан в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские села были обстреляны как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении.

По данным на 09.00 мск 3 сентября оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах.