Около 5000 тыловиков на Юге России приступили к учениям

03 сентября 2018, 12:13

Учения подразделений материально-технического обеспечения Южного военного округа начались на территории Волгоградской и Астраханской областей, а также в Дагестане и Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел" писал, что в конце августа 1,5 тысячи военных подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии ЮВО приняли участие в учениях на полигоне Тарское в Северной Осетии. В Дагестане военнослужащие мотострелкового соединения провели тактические учения на горном полигоне "Дальний".

К учениям в четырех регионах ЮВО, а также Крыму, привлечены более пяти тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, в ходе военных боев будет применено порядка 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники, сообщило сегодня со ссылкой на начальника пресс-службы округа Вадима Астафьева РИА "Новости".

По его словам, в Волгоградской области учения проходят на полигоне "Прудбой", подразделения материально-технического и железнодорожного соединений отрабатывают выполнение задач по переправе колонн тяжелой военной техники по наплавному мосту и переброску через Волгу железнодорожного эшелона и бронепоезда.

В Астраханской области на полигоне «Ашулук» тыловые подразделения отрабатывают навыки транспортно-боевого обеспечения ракетных соединений, на Каспии суда доставят горюче-смазочные материалы на сушу в район боевых действий, в акватории Каспийского моря войска тылового подразделения доставят боеприпасы на корабли, в Северной Осетии на полигоне «Дарьял» тыловики поднимут в горы все необходимое для мотострелковых частей, передает сегодня со ссылкой на Астафьева телеканал "Звезда".

"Кавказский узел" писал, что 1 сентября на базе второй пехотной бригады ВС Грузии в регионе Самегрело — Земо Сванети начались многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2018 с участием военнослужащих из США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии.