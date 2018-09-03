Военные учения. Фото: Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации http://mil.ru/

03 сентября 2018, 12:13

Около 5000 тыловиков на Юге России приступили к учениям

Учения подразделений материально-технического обеспечения Южного военного округа начались на территории Волгоградской и Астраханской областей, а также в Дагестане и Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел" писал, что в конце августа 1,5 тысячи военных подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии ЮВО приняли участие в учениях на полигоне Тарское в Северной Осетии. В Дагестане военнослужащие мотострелкового соединения провели тактические учения на горном полигоне "Дальний".

К учениям в четырех регионах ЮВО, а также Крыму, привлечены более пяти тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, в ходе военных боев будет применено порядка 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники, сообщило сегодня со ссылкой на начальника пресс-службы округа Вадима Астафьева РИА "Новости".

По его словам, в Волгоградской области учения проходят на полигоне "Прудбой", подразделения материально-технического и железнодорожного соединений отрабатывают выполнение задач по переправе колонн тяжелой военной техники по наплавному мосту и переброску через Волгу железнодорожного эшелона и бронепоезда.

В Астраханской области на полигоне «Ашулук» тыловые подразделения отрабатывают навыки транспортно-боевого обеспечения ракетных соединений, на Каспии суда доставят горюче-смазочные материалы на сушу в район боевых действий, в акватории Каспийского моря войска тылового подразделения доставят боеприпасы на корабли, в Северной Осетии на полигоне «Дарьял» тыловики поднимут в горы все необходимое для мотострелковых частей, передает сегодня со ссылкой на Астафьева телеканал "Звезда". 

"Кавказский узел" писал, что 1 сентября на базе второй пехотной бригады ВС Грузии в регионе Самегрело — Земо Сванети начались многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2018 с участием военнослужащих из США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии.

Примечание:

"Более тысячи военных вышли на учения в горы Дагестана", "Эксперты рассказали о связи учений на Северном Кавказе с конфликтом в Сирии", "Военные эксперты связали учения на Каспии с тестированием мощной РЛС".

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