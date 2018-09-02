Военные из десяти стран участвуют в международных учениях Agile Spirit 2018 в Грузии

02 сентября 2018, 10:45

Многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2018 с участием военнослужащих из США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии начались на базе второй пехотной бригады ВС Грузии в регионе Самегрело — Земо Сванети.

Как писал "Кавказский узел", учения Agile Spirit 2017 прошли в Грузии в сентябре 2017 года. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли целью этих учений наращивание напряжения на юге России.

Учения Agile Spirit ("Проворный дух") проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года, они являются одним из элементов сотрудничества Грузии с США и НАТО. Цель учений - повышение совместимости стандартов ВС Грузии и НАТО, а также подготовка грузинских военных для участия в международных миротворческих операциях, говорится в справке "Грузия: 45 военных учений за десять послевоенных лет".

Командно-штабные учения Agile Spirit 2018 начались в Грузии 1 сентября и будут проходить до 11 сентября, сообщило сегодня со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики "Новости Грузия".

В ходе учений военные отработают навыки проведения совместных операций и реагирования на кризисы в составе сил быстрого реагирования НАТО, уточняется в сообщении. Особенностью учений Agile Spirit в этом году стало то, что они будут проходить в новом формате - в виде компьютерной симуляции, без привлечения войск.

"Количество стран, участвующих в учениях, каждый год увеличивается", - приводит слова министра обороны Левана Изории на церемонии открытия учений ТАСС.

Учения важны в плане развития сотрудничества Грузии со странами-членами и партнерами НАТО, передал слова исполняющей обязанности посла США в Грузии Элизабет Руди телеканал Imedi.

"Кавказский узел" также писал, что августе в Грузии прошли многонациональные учения НАТО "Достойный партнер-2018". Грузинские военные в ходе этих учений впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс "Джавелин".