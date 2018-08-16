США обучили грузинских военных применению "Джавелинов"

16 августа 2018, 04:36

Учения "Достойный партнер-2018" завершились показательными тренировочными боями, в ходе которых грузинские военные впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс "Джавелин".

Как сообщал "Кавказский узел", 1 августа в Грузии начались многонациональные учения НАТО "Достойный партнер-2018".

Международные военные учения партнеров и стран НАТО "Достойный партнер" (Noble Partner) проходят в Грузии с 2015 года. В учениях "Достойный партнер-2018" приняли участие 1300 грузинских и 1170 американских военных, а также 500 военнослужащих из 11 других стран: Армении, Азербайджана, Эстонии, Франции, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, Турции, Украины и Великобритании. Их целью была отработка навыков оборонительных и наступательных операций в Черноморском регионе.

Многонациональные военные учения "Достойный партнер 2018" завершились 15 августа на 11-м стрелковом полигоне в Вазиани, сообщило Министерство обороны Грузии на своем сайте.

На закрытии учений прошли показательные тренировочные бои, в ходе которых многонациональным подразделениям районной обороны необходимо было уничтожить условного противника в районе боевых действий и дать возможность дивизии осуществить контратаку, военные выполнили операцию успешно, отмечается в сообщении.

В учениях была применена грузинская, германская и американская боевая техника, в объединенных боевых стрельбах участвовали артиллерийские и инженерные подразделения.

"В этих учениях мы еще раз доказали, что достойны быть стратегическим партнером США", - приводятся слова министра обороны Грузии Левана Изории на сайте ведомства.

"Достойный партнер" является явным подтверждением большой поддержки нашей страны в первую очередь от Соединенных Штатов", - цитирует председателя Комитета по правам человека и гражданской интеграции парламента Софо Киладзе оборонное ведомство.

В оборонном бюджете США, утвержденном президентом США Дональдом Трампом 13 августа, предусмотрено оказание помощи Грузии в области безопасности, сообщается на сайте министерства иностранных дел республики. "Речь, в частности, идет о поставке летальных оборонительных вооружений, поддержке евроатлантической интеграции и расширения совместных учений в Черном море", - уточняется в сообщении.

В ходе показательных учений военные продемонстрировали американские вертолеты "Апач" и переносной противотанковый комплекс "Джавелин", который был применен грузинскими военнослужащими впервые, передает телеканал "Рустави 2".

"Джавелин" (Javelin) - противотанковый ракетный комплекс третьего поколения с автоматической системой управления. Работу над созданием этого ПТРК в рамках программы AAWS-M (Advanced Anti-tank System Medium) компания Javelin Joint Venture начала в 1986 году. Первые ПТРК "Джавелин" американская армия получила осенью 1995 года. К концу 1996 года новые комплексы были приняты на вооружение подразделениями морской пехоты и сухопутных войск США, говорится в публикации "Армейского вестника". Грузия в 2017 году обратилась к США с просьбой продать 410 ракет Javelin и 72 командно-пусковые установки (в том числе два командно-пусковых блока), 10 учебных комплексов и 70 зарядов для них. В ноябре этого же года Госдепартамент США выдал положительное заключение на сделку по продаже Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 75 миллионов долларов. Министерство иностранных дел России охарактеризовал решение США как подталкивание Грузии к "новым опасным авантюрам".

"Кавказский узел" ранее писал, что для участия в международных военных учениях партнеров и стран НАТО "Достойный партнер-2018" были приглашены четыре армянских офицера. Политологи посчитали, что присутствие армянских военных на учениях не нарушит армяно-российские отношения.