Дагестанские аналитики предрекли новые аресты по делу Махачева

31 августа 2018, 20:36

Новые аресты по делу Магомеда Махачева могут коснуться его бывших подчиненных в бюро медико-социальной экспертизы и сотрудников Минтруда Дагестана, если следствие выявит среди них значимых для дела людей, заявили "Кавказскому узлу" дагестанские журналисты Милрад Фатуллаев и Магомед Магомедов. Избежать арестов могут те, чье преследование власти Дагестана сочтут политически невыгодным, отметил политолог Эдуард Уразаев.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая источник в силовых структурах сообщил об обыске в доме Магомеда Махачева, позднее он был объявлен в розыск. 3 июля прокуратура заявила, что Махачев подозревается в получении взяток на сумму около 52 млн рублей. Суд отстранил Махачева от должности руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана, а 2 августа он был задержан в Грозном и доставлен в Махачкалу. 28 августа следствие сообщило о задержании родственника Махачева Магомеднаби Гаирбекова, который заподозрен в причастности к преступному сообществу Махачева.

Сотрудники Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану заподозрены в массовой выдаче справок об инвалидности, сообщило следствие. Только в 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей, заявила прокуратура Дагестана.

Новые аресты в связи с уголовным делом в отношении Магомеда Махачева ожидаемы, они могут коснуться сотрудников бюро медико-социальной экспертизы, чиновников Минтруда, которому подчиняется бюро, а также сотрудников Минздава Дагестана, предположил главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

Журналист напомнил, что врио главы Дагестана Владимир Васильев заявлял о более чем сотне тысяч эпизодов необоснованного предоставления людям инвалидности и статуса нетрудоспособных.

"Поэтому проверки будут продолжаться, и количество фигурантов уголовных дел, которых будут привлекать, будет увеличиваться. Если проверки и расследования выведут на министерство и окажется, что там был какой-то сговор, то у следствия могут появиться вопросы и к министерству труда", - сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Минздрав не имеет прямого отношения к бюро медико-социальной экспертизы, отметил Фатуллаев. При этом полностью исключать, что у следствия не возникнет интереса к его сотрудникам при расследовании дела Махачева журналист исключать не стал.

Взаимоотношения Махачева с бывшим министром здравоохранения Дагестана Танкой Ибрагимовым и главой территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомедом Сулеймановым, также попавшими под уголовное преследование, были деловыми, но их уголовные дела не имеют явной связи между собой, сообщили ранее "Кавказскому узлу" местные эксперты.

Дальнейшие аресты в рамках дела Махачева будут зависеть от того, выявят ли следователи новые цепочки связей предполагаемого преступного сообщества полагает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Будут ли дополнительные задержания, зависит от того, что выявят на данном этапе следователи. Если они посчитают, что задержание нового лица необходимо для выявления и уточнения суммы ущерба, то конечно же будут задержания", - пояснил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, следственные действия коснутся именно тех, кого следователи сочтут важным для установления наиболее высокопоставленных фигурантов дела.

Аресты в рамках расследования уголовного дела Магомеда Махачева продолжатся, так как следствие ведет работу по выявлению фальшивых инвалидов во всей республике, полагает политолог Эдуард Уразаев.

Остановиться на достигнутом следствие может лишь в том случае, если руководство республики "сочтет аресты политически невыгодными", отметил политолог. "Дело лишь во временных затратах и сохранении политической установки на полновесное расследование", - уточнил он корреспонденту "Кавказского узла".

Задержанный в конце августа Магомеднаби Гаирбеков был доверенным лицом Махачева и фактически являлся его личным охранником, исполняя его различные поручения, сообщили следователи. Об аресте другого человека, работавшего неофициально охранником Магомеда Махачева, прокуратура Дагестана сообщила еще 3 августа. Источник в силовых структурах отметил, что охранник был задержан вместе с Махачевым. Имя охранника не называлось. Ранее суд заключил под стражу бывшего главу одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Ашика Махачева, которого следствие также сочло участником преступного сообщества. Кроме того, под стражу были взяты еще трое фигурантов дела, в том числе двое родственников Махачева, сообщила прокуратура 30 июля.

Представитель Следственного управления СКР по Дагестану отказался сообщить, кем приходится арестованный Магомеднаби Гаирбеков Магомеду Махачеву, подтвердив информацию об их родственных связях. Гаирбеков был задержан 26 августа, а 28 августа суд вынес решение о заключении его под стражу, сообщил сотрудник СКР корреспонденту "Кавказского узла".

В рамках расследования уголовного дела Магомеда Махачева на сегодняшний день задержаны несколько человек, некоторые из них помещены в СИЗО, а некоторые - под домашний арест, сообщил представитель следствия, не уточнив точное число задержанных и имена. "[Это] руководители территориальных подразделений, которые находились в подчинении у Махачева", - пояснил он.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".