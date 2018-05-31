Следком Дагестана оценил ущерб по делу бюро медэкспертизы в десятки миллионов

31 мая 2018, 22:31

Сотрудники Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану заподозрены в массовой выдаче выдачи справок об инвалидности, сообщило сегодня следствие. В 2017 году ущерб бюджету от этой деятельности прокуратура оценила в 24 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля сотрудники ФСБ проверили финансовую документацию в Главном дагестанском бюро медико-социальной экспертизы. Документы изъяты не были. Сегодня источник в силовых структурах сообщил об обыске в доме руководителя Главного бюро Магомеда Махачева.

Против руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану, а также глав и сотрудников подведомственных бюро и еще троих местных жителей возбуждено уголовное дело по пяти статьям Уголовного кодекса. Они подозреваются в создании преступного сообщества, получении взятки, служебном подлоге, мошенничестве в особо крупном размере, сообщило сегодня следствие.

По данным правоохранителей, с 2013 году сотрудники бюро выдавали здоровым жителям Дагестана документы об установлении инвалидности. При этом фальсифицировались акты и протоколы медико-социальной экспертизы, утверждают следователи. Эта схема действовала во многих городах и районах республики, к участию были привлечены врачи-эксперты, регистраторы, медсестры, сообщило на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Только в 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России были похищены около 24 миллиона рублей, говорится сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

На сайте Минтруда Дагестана по состоянию на 22:31 мск нет информации об этом деле.

Силовики обыскали дом Магомеда Махачева

Обыски прошли и в домах нескольких подчиненных руководителя Главного бюро, подозреваемых по тому же делу. Сам Магомед Махачев скрылся от правоохранителей, сообщил сегодня "Черновик".

"Махачев из Махачкалы приехал в село сегодня утром. Видимо, силовики ехали вслед за ним. Однако, когда они пришли к нему во двор, хозяина дома и след простыл", - цитирует слова своего источника "Кавказ.Реалии".

При обыске в доме Махачева силовики не нашли ничего подозрительного. Позднее у дома собрались местные жители, которые пришли поддержать Магомеда Махачева, рассказал источник.

Ранее, 24 мая, руководитель одного из бюро медико-социальной экспертизы в Дагестане была обвинена в получении 155 тысяч рублей за установление инвалидности у здоровых детей.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".