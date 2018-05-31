Силовики начали обыски у начальника бюро медэкспертизы по Дагестану

31 мая 2018, 15:24

Сотрудники спецслужб в Дагестане проводят обыски в доме руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по республике Магомеда Махачева, сообщили источники в силовых органах.

Дом Махачева, по словам одного из источников, с разных сторон прикрыт силовиками в масках.

"Внутри идут обыски. В рамках какого дела проводится мероприятие, пока неизвестно", - рассказал источник, слова которого приводит РИА «Дагестан».

Информацию об обыске в доме Магомеда Махачева подтвердил и источник в силовых структурах, на который ссылается «Новое дело».

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану находится в подчинении Минтруда России, Магомед Махачев является заслуженным врачом Дагестана, имеет звание «Народного врача Республики Дагестан» и степень кандидата медицинских наук, сказано на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Дагестане целый ряд местных чиновников лишились своих должностей, а часть из них попали под следствие. В их числе глава дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Кубасай Кубасаев, который подозревается во взяточничестве. Срок ареста ему продлен до 22 августа.