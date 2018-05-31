Магомед Махачев. Фото: Пресс-служба правительства Дагестана https://www.riadagestan.ru

31 мая 2018, 15:24

Силовики начали обыски у начальника бюро медэкспертизы по Дагестану

Сотрудники спецслужб в Дагестане проводят обыски в доме руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по республике Магомеда Махачева, сообщили источники в силовых органах.

Дом Махачева, по словам одного из источников, с разных сторон прикрыт силовиками в масках.

"Внутри идут обыски. В рамках какого дела проводится мероприятие, пока неизвестно", - рассказал источник, слова которого приводит РИА «Дагестан».

Информацию об обыске в доме Магомеда Махачева подтвердил и источник в силовых структурах, на который ссылается «Новое дело».

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану находится в подчинении Минтруда России, Магомед Махачев является заслуженным врачом Дагестана, имеет звание «Народного врача Республики Дагестан» и степень кандидата медицинских наук, сказано на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Дагестане целый ряд местных чиновников лишились своих должностей, а часть из них попали под следствие. В их числе глава дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Кубасай Кубасаев, который подозревается во взяточничестве. Срок ареста ему продлен до 22 августа.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".
Примечание:

"Суд продлил срок домашнего ареста главному архитектору Махачкалы", "Уволены четыре советника главы правительства Дагестана", "Васильев пообещал продолжение кадровых зачисток".

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