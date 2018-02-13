Журналисты указали на запоздалость заявления Чайки об особняках дагестанских чиновников

13 февраля 2018, 06:30

Заявление генпрокурора Юрия Чайки об особняках чиновников в Дагестане на побережье Каспийского моря последовало после длительного молчания ведомства об этой проблеме, хотя информация об этих домах являлась общедоступной, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как информировал "Кавказский узел", 10 февраля генпрокурор Юрий Чайка во время визита в Дагестан поручил подчиненным проверить расходы республиканских чиновников и законность возведения их домов. До этого Следственный комитет обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах арестованных дагестанских чиновников. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и социологи скептически отнеслись к этому видео, назвав подобное сообщение традиционным способом привлечь внимание общества к работе следователей.

Врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля, а затем по решению суда арестованы.

Прокуратура долго молчала об особняках чиновников

Информация о том, что дагестанские чиновники владеют особняками на берегу Каспийского моря была известна ранее, причем таких домов "не единицы", сказал главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов корреспонденту "Кавказского узла".

"Очень хорошо, если есть такие "дворцы" и они принадлежат бизнесменам, не сращенным с властью и бюджетными деньгами, занимающимся реальным бизнесом. И если есть дома у таких людей, это означает, что у нас есть здоровая экономика. Но дома принадлежат в основном чиновникам, которые декларируют минимальные доходы. Нетрудно посчитать их настоящий доход, учитывая рыночную стоимость земли, на которой расположен дом", - рассказал он.

По его словам, до сих пор прокуратура молчала о подобных фактах, и теперь ведомство должно ответить на вопросы, которые общественность задает надзорным органам.

"И сейчас чиновники продолжают жить в этих домах. Да пусть живут, главное, чтобы перестали воровать. А воровать они, скорее всего, продолжат, если государство после "посадок" не придумает способа пресечь возможность хищения государственных средств", - считает Сагитов.

В борьбе с проблемой застройки побережья Каспия нужна поддержка Москвы

Относительно дворцов дагестанских чиновников все знали, кому и что принадлежит, заявил "Кавказскому узлу" главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"Информация была и у правоохранительных органов. Дело в том, что ни один из руководителей Дагестана не смог решить эту проблему, потому что она была сложной, затрагивала большое количество людей, и без серьезной поддержки федерального центра сделать это было бы невозможно", - рассказал он.

Так, по его словам, когда в Дербенте мэром стал Имам Яралиев, его попытки снести на берегу некоторые строения не увенчались успехом, поскольку началось давление "сверху".

Имам Яралиев был главой Дербента с 2010 по 2015 год, а в 1995-2006 годах являлся прокурором Дагестана. С января 2015 года Яралиев стал подозреваемым по уголовному делу о незаконном распределении земель, говорится в биографии Имама Яралиева, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

"Сейчас, видимо, имеется политическая воля, и чиновникам придется отвечать за дома, расположенные в береговой зоне. Будут сличать, кому принадлежат дворцы, на какие средства построены, какие у чиновников доходы. Какое-то решение будет приниматься. Дома могут быть записаны на других лиц, но проверить, реально ли подставные люди владеют домами, нетрудно. Думаю, в ближайшее время будет принято решение по всем незаконным стройкам, и берег моря будет освобожден", - считает Фатуллаев.

Сведения об особняках чиновников в Дагестане общедоступны примерно 13 лет

Заявление Юрия Чайки о том, что самые большие дома на побережье принадлежат чиновникам, содержит общеизвестную информацию, актуальную с 2004-2005 годов, полагает политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Муху Алиев, когда стал президентом Дагестана в 2006 году, одним из первых вопросов, который он поднял – снос незаконных строений на побережье. Но с того времени вопрос не решился, более того построек стало больше. Прокуратура, конечно, знает, насколько берег застроен, каким чиновникам что принадлежит. Ведомство регулярно проводит там в рамках надзорной деятельности проверочные мероприятия. По имеющимся данным, прокуратура обследует побережье Каспийского моря с помощью квадрокоптеров. И что? Несмотря на сомнительность возведенных строений, чиновники продолжают там жить", - сказал Магомедов "Кавказскому узлу".

По его словам, прокуратура может обратиться в суд в защиту общественных интересов или государства, чтобы пресечь незаконное строительство любого здания, причем не только построенного в водоохранной зоне. "Дом может быть снесен по решению суда, причем за счет застройщика. Есть практика и установленная законом процедура. Но в Дагестане эта практика не сложилась", - сказал журналист.

Владельцы домов на побережье могут избежать сноса своего жилья

Прокуратура вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий пользования участком на побережье и о признании дома самовольной постройкой по статье 222 Гражданского кодекса России на основании того, что здание построено в водоохранной зоне и документы получены с нарушением закона, считает юрист, бывший редактор газеты "Черновик" Биякай Магомедов.

"Но не думаю, что будут поданы иски. Подобная шумиха бывает каждый раз при проведении подобных проверок правоохранителей. Чтобы подавать такие иски, в федеральном бюджете надо заложить средства. Если суд выигран, службе судебных приставов необходимо разрушать дома, но средств на это нет. Даже если будет решение ломать за счет собственников строений, тот скажет - "у меня нет денег", - рассказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, прокуратура и ранее знала о расположенных на побережье особняках чиновников. "Но прокуратура закрывала глаза на коррупцию, не занималась своими прямыми обязанностями. Я уверен, что у части сотрудников... силовых ведомств тоже есть дома на побережье. Поэтому, думаю, вряд ли домовладения будут сносить", - полагает Магомедов.

Новости об арестах чиновников, обысках и изъятиях документов в органах власти Дагестана после начала масштабной проверки со стороны Генпрокуратуры России, МВД и ФСБ и Следственного комитета России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".