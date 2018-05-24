24 мая 2018, 20:33

Глава бюро медико-социальной экспертизы в Дагестане арестована по делу о взятках

Руководитель одного из бюро медико-социальной экспертизы в Дагестане обвинена в получении взяток за справки об инвалидности детей, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля сотрудники ФСБ проверили финансовую документацию в дагестанском бюро медико-социальной экспертизы. Документы изъяты не были, сообщили источники.

С января московские следователи проверяют в Дагестане сведения о коррупции местных чиновников и силовиков. "Кавказский узел" публикует новости об этом на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

По версии следствия, руководитель и члены одного из бюро медико-социальной экспертизы в Дагестане получали взятки с 2016 года. Следователи заявили, что им известно о двух таких случаях, один из которых произошел в ноябре 2016 года, а другой - в апреле 2017 года. Сумма двух взяток составила 155 тысяч рублей. Получив взятки, сообщники составили акты медико-социальных экспертиз, которые в действительности не проводились, полагают следователи.

Сегодня суд постановил арестовать руководителя бюро, обвиненную в получении взятки в организованной группой и служебном подлоге. По одной из предъявленных обвиняемой статей УК ей грозит до 12 лет заключения по другой - до двух лет.

"Принимаются меры к привлечению к уголовной ответственности других членов организованной группы", - сообщило на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

На сайте Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана по состоянию на 20.30 мск нет информации об этом деле.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно сообщал об уголовных делах, связанных с оформлением жителями Дагестана пенсий по инвалидности на основании поддельных справок о медико-социальной экспертизе. Так, 20 марта суд признал виновным в использовании этой мошеннической схемы жителя Кизилюртовского района. Мужчина получил условный срок.

Примечание:

"Директор школы в Дагестане заподозрен в мошенничестве", "Инспектор ДПС в Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве и подлоге", "Сотрудница сельской администрации в Чечне заподозрена в служебном подлоге".

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