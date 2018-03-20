Житель Дагестана осужден за мошенничество с пенсией

20 марта 2018, 19:32

Суд приговорил к двум годам условно жителя Кизилюртовского района, признанного виновным в мошенничестве при оформлении пенсии по инвалидности на своего ребенка.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля четыре жителя Кизилюрта были заподозрены в оформлении социальных пенсий по инвалидности на своих малолетних детей на основании подложных документов.

Сегодня прокуратура сообщила о приговоре в отношении одного из жителей Кизилюртовского района, осужденного по ч.3 ст.159.2 УК России (мошенничество при получении выплат).

Справка главного бюро Медико-социальной экспертизы об инвалидности несовершеннолетней дочери, которую мужчина подал в местное отделение Пенсионного фонда, была заведомо ложной, счел Кизилюртовский городской суд.

С ноября 2012 по 1 июня 2016 года мужчине были перечислены 353 тысячи рублей, говорится в сообщении прокуратуры. Суд назначил ему два года условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком и взыскал с осужденного причиненный бюджету ущерб, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана.

Комментариев от осужденного или его представителей относительно вердикта суда не поступало.