02 февраля 2018, 20:20

Четыре жителя Кизилюрта заподозрены в мошенничестве с пенсиями

Пенсионный фонд выплатил от 650 до 840 тысяч рублей каждому из четырех жителей Дагестана, которые предоставили подложные документы об инвалидности своих детей, сообщило следствие.

По данным правоохранителей, все четверо подозреваемых подали документы в отделение Пенсионного фонда России в Кизилюртовском районе в 2012 году и успешно оформили социальные пенсии по инвалидности на своих малолетних детей. Выплаты они получали с 2012 по 2016 год.

В отношении подозреваемых возбуждены четыре дела по ч. 3 ст. 159.2 (мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере) и ч. 3 ст.327 (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса России, говорится на сайте Следственного управления СКР по Дагестану.

Комментариев подозреваемых или их представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 января в аналогичном преступлении были заподозрены три жителя Южно-Сухокумска.

Примечание:

"Сотрудник Пенсионного фонда в Дагестане заподозрен в мошенничестве на 660 тысяч", "Сотрудник ФМС в Дагестане обвинен в мошенничестве на миллион рублей", "Дагестанские чиновники заподозрены в крупном хищении при строительстве школы".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 февраля 2018, 02:14

03 февраля 2018, 01:15

  • Правозащитники обвинили власти Азербайджана в кибератаках на независимые СМИ

    Институт свободы и безопасности репортеров осудил власти Азербайджана из-за серии кибератак на аккаунты независимых СМИ и лидеров оппозиции в Facebook. В преддверии выборов руководство страны стремится ограничить свободу выражения в интернете и оказывает давление на родственников живущих за рубежом критиков власти, заявили правозащитники.

02 февраля 2018, 23:59

  • Прокурор запросил девять лет для Шамиля Нурмагомедова

    Уроженец Дагестана Шамиль Нурмагомедов в последнем слове отверг обвинение в финансировании терроризма, выразил сожаление, что перечислял деньги своему брату, и попросил суд оправдать его. Задержание отца братьев Казима Нурмагомедова является давлением на суд, заявил адвокат.

02 февраля 2018, 23:01

02 февраля 2018, 22:33

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты