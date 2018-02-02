02 февраля 2018, 20:20
Четыре жителя Кизилюрта заподозрены в мошенничестве с пенсиями
Пенсионный фонд выплатил от 650 до 840 тысяч рублей каждому из четырех жителей Дагестана, которые предоставили подложные документы об инвалидности своих детей, сообщило следствие.
По данным правоохранителей, все четверо подозреваемых подали документы в отделение Пенсионного фонда России в Кизилюртовском районе в 2012 году и успешно оформили социальные пенсии по инвалидности на своих малолетних детей. Выплаты они получали с 2012 по 2016 год.
В отношении подозреваемых возбуждены четыре дела по ч. 3 ст. 159.2 (мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере) и ч. 3 ст.327 (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса России, говорится на сайте Следственного управления СКР по Дагестану.
Комментариев подозреваемых или их представителей относительно позиции следствия не поступало.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 января в аналогичном преступлении были заподозрены три жителя Южно-Сухокумска.
"Сотрудник Пенсионного фонда в Дагестане заподозрен в мошенничестве на 660 тысяч", "Сотрудник ФМС в Дагестане обвинен в мошенничестве на миллион рублей", "Дагестанские чиновники заподозрены в крупном хищении при строительстве школы".
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