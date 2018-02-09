ФСБ провела проверку в махачкалинской соцслужбе

09 февраля 2018, 15:28

Силовики сегодня проверили финансовую документацию в дагестанском бюро медико-социальной экспертизы. Документы изъяты не были, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", с января московские следователи проверяют в Дагестане сведения о коррупции местных чиновников и силовиков. 8 февраля в Махачкалу также прилетел глава СКР Александр Бастрыкин.

Проверки сопровождаются задержаниями и арестами дагестанских чиновников. Так, 24 января по обвинению в превышении полномочий был арестован мэр Махачкалы, 3 февраля - главный архитектор города. С 6 февраля под стражей находятся врио премьер-министра Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования. Ситуацию с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Сегодня силовики, в том числе сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану, пришли в офис республиканского Главного бюро медико-социальной экспертизы для проверки правомерности выдачи гражданам справок по инвалидности, сообщают со ссылкой на свой источник "Махачкалинские известия".

Здание бюро было оцеплено силовиками, а вход в него закрыт, уточнило в 12.20 мск издание.

Силовики не проводили в офисе бюро обыск и не изымали документы, сообщило в 13.16 мск со ссылкой на свой источник "Кавказ.Реалии".

"Пришли сотрудники следственных органов, встретились с руководителем бюро, поговорили с ним, проверили некоторые документы в бухгалтерии и ушли", - рассказал источник издания, уточнив, что подобные проверки проводятся и в других филиалах Главного бюро медико-социальной экспертизы.

Напомним, что 7 февраля на место премьер-министра Дагестана был назначен министр экономики Татарстана Артем Здунов. В тот же день житель Махачкалы провел одиночный пикет, протестуя против этого назначения. По его мнению, такой ответственный пост должен занять человек из Дагестана. Видео с его заявлением, опубликованное в Instagram, к 12.20 мск 8 февраля собрало 146 093 просмотра и 3 559 комментариев. Число просмотров записи и комментариев к ней продолжает расти, но не слишком активно: по состоянию на 15.27 мск 9 февраля число просмотров увеличилось всего на 8%, до 158 685, добавлено 152 новых комментария.

Участники обсуждения пикета разделились на две практически равных группы: одни демонстрируют солидарность с пикетчиком, а их оппоненты заявляют, что местные кадры полностью себя дискредитировали.