Магомедрасул Гитинов. Фото: пресс-служба администрации Махачкалы https://www.mkala.ru

02 марта 2018, 11:20

Следствие объяснило свое бездействие в отношении Гитинова решением суда

Уголовное дело о превышении полномочий в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова не было возбуждено в 2016 году в связи с постановлением суда об отсрочке сноса незаконной многоэтажки, пояснило следствие в ответ на упрек Сыдорука.

Как писал "Кавказский узел", Магомедрасул Гитинов был задержан 2 февраля после обысков в здании управления архитектуры городской администрации. 3 февраля суд вынес решение об аресте чиновника. 7 февраля Гитинов был обвинен в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Следствие заявило о четырехмиллионном ущербе Махачкале от его действий в связи с постановлением суда о сносе за счет горадминистрации незаконно построенного 12-этажного дома.

Возбуждению дела в отношении Гитинова предшествовала критика со стороны Владимира Васильева - врио главы Дагестана, в частности, пригрозил махачкалинским чиновникам отставками из-за точечной застройки. С 17 января в Дагестане находились сотрудники Генпрокуратуры, которые, по словам Васильева, проверяли и ситуацию с хаотичной застройкой Махачкалы, и с выделением земельных участков в городе.

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении главного архитектора Махачкалы в июле 2016 года было бы преждевременным, сообщили в дагестанском следственном управлении СКР, отвечая на вопрос, поставленный 10 февраля в Махачкале замгенпрокурора Иваном Сыдоруком.

В рамках подведения итогов работы комиссии Генпрокуратуры Сыдорук в своем докладе сообщил, что комиссией поставлен вопрос о том, что дагестанские следователи с июля 2016 года не принимали законного процессуального решения по сообщению о превышении должностных полномочий Гитиновым.

Относительно принятия первоначального решения об отказе в возбуждении дела в отношении чиновника по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) следственное управление поясняет: на момент процессуальной проверки имелось постановление суда об отсрочке исполнения решения о сносе незаконно возведенного объекта незавершенного строительства, не вступившего в законную силу, говорится в сообщении от 1 марта на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

«При указанных обстоятельствах решение о возбуждении уголовного дела являлось бы преждевременным», - указано в сообщении.  

Напомним, 14 февраля Магомедрасул Гитинов был заподозрен в халатности. По версии следствия, он допустил хаотичную застройку и порчу облика Махачкалы, а также выдал 11 разрешений на незаконное строительство.

Возбуждению дел в отношении Гитинова предшествовала критика со стороны Владимира Васильева - врио главы Дагестана, в частности, пригрозил махачкалинским чиновникам отставками из-за точечной застройки.

Материалы об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Информационные вбросы обострили повестку чиновничьих чисток в Дагестане", "Суд оставил Шахабаса Шахова под стражей", "Источник сообщил о побеге Казибекова на Украину".

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