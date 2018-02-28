Шахабас Шахов. Фото: пресс-служба министерства образования Дагестана

28 февраля 2018, 20:28

Суд оставил Шахабаса Шахова под стражей

Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу на арест бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова, оставив его под стражей до 5 апреля.

Как писал "Кавказский узел", бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов был задержан 5 февраля и днем позже взят под стражу в Москве вместе с уже бывшим главой правительства Дагестана Абдусамадом Гамидовым и двумя его заместителями. Всем четверым вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Расследование дела Гамидова, его заместителей и бывшего министра образования началось летом 2015 года с чиновников районного уровня, которые были заподозрены в махинациях с землей под детсад, сообщил 9 февраля "Коммерсант".

Защита Шахова просила избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, но суд признал арест Шахова законным, оставив постановление Басманного райсуда Москвы от 6 февраля в силе, сообщило РИА "Новости".

Комментариями от представителей защиты Шахова относительно решения апелляционной инстанции "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что 26 февраля Мосгорсуд отказался освободить одного из арестованных заместителей Гамидова Шамиля Исаева под залог в 25 миллионов рублей. Сам Исаев заявил, что невиновен, но готов сотрудничать со следствием.

Материалы об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Источник сообщил о побеге Казибекова на Украину", "Помощник зампреда Дагестана освобожден от должности", "Замминистра Минимущества Дагестана снят с должности".

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