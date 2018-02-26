Шамиль Исаев оставлен под стражей

26 февраля 2018, 14:47

Мосгорсуд сегодня отказался освободить бывшего замглавы правительства Дагестана под залог в 25 миллионов рублей. Сам Исаев заявил, что невиновен, но готов сотрудничать со следствием.

Как писал "Кавказский узел", Мосгорсуд назначил на сегодня рассмотрение жалобы на арест бывшего заместителя главы правительства Дагестана Шамиля Исаева.

Врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Дагестана Шахабас Шахов 5 февраля были задержаны и доставлены в Москву, а 6 февраля Басманный суд Москвы решил заключить их под арест по обвинению в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей. Врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство, которое возглавлял Абдусамад Гамидов.

Мосгорсуд признал законным заключение Шамиля Исаева под стражу, сообщает со ссылкой на сотрудника пресс-службы суда РАПСИ.

При этом суд не удовлетворил просьбу защиты отпустить Исаева под залог в 25 миллионов рублей, уточняет ТАСС.

Шамиль Исаев заявил в суде о готовности сотрудничать со следствием. "Доводы Басманного суда необоснованны. Я не совершал никакого преступления, я готов сотрудничать со следствием, если я виноват, то я отвечу, но моей вины нет", - приводит его слова агентство.

Материалы об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".