Родственник Магомеда Махачева задержан в Дагестане

28 августа 2018, 18:17

Житель Дагестана Магомеднаби Гаирбеков заподозрен в причастности к преступному сообществу, в создании которого обвинен его родственник, бывший руководитель Главного республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая источник в силовых структурах сообщил об обыске в доме Магомеда Махачева, позднее он был объявлен в розыск. 3 июля прокуратура заявила, что Махачев подозревается в получении взяток на сумму около 52 млн рублей. Суд отстранил Махачева от должности руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана, а 2 августа Махачев был задержан в Грозном и доставлен в Махачкалу.

Сотрудники Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану заподозрены в массовой выдаче справок об инвалидности, сообщило следствие. Только в 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей, заявила прокуратура Дагестана.

Магомеднаби Гаирбеков задержан в ходе расследования дела участников преступного сообщества, получавших взятки за установление незаконных инвалидностей. Будучи родственником Магомеда Махачева, мужчина имел отношение к деятельности преступной группы, сообщило сегодня следствие.

"Гаирбеков, будучи доверенным лицом Махачева, фактически являлся его личным охранником, а также исполнял его различные поручения, связанные с деятельностью преступного сообщества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления СКР по Дагестану.

Суд по ходатайству следствия поместил Гаирбекова под стражу. Он заподозрен в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а в отношении Махачева и его подчиненных возбуждены дела о создании преступного сообщества и участии в нем, получении взятки, мошенничестве и служебном подлоге, отметили следователи.

Даты задержания Гаирбекова и решения о его аресте в сообщении на сайте следкома не уточняются. «Гаирбеков был задержан 26 августа, 28 августа суд избрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу», - процитировало сегодня слова сотрудника республиканского управления СКР издание "Молодежь Дагестана".

Об аресте человека, работавшего неофициально охранником Магомеда Махачева, прокуратура Дагестана сообщила еще 3 августа. Источник в силовых структурах отметил, что охранник был задержан вместе с Махачевым. Имя охранника не называлось.

"Кавказский узел" писал, что ранее суд заключил под стражу бывшего главу одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Ашика Махачева, которого следствие также сочло участником преступного сообщества. Кроме того, под стражу были взяты еще трое фигурантов дела, в том числе двое родственников Махачева, сообщила прокуратура 30 июля.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".