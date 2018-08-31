Новое назначение в Росгвардии напомнило о дефиците кадров в Чечне

31 августа 2018, 12:43

На должность начальника Управление вневедомственной охраны Росгвардии в Чечне назначен Рамзан Эдилов, являющийся односельчанином главы республики Рамзана Кадырова.

"Кавказский узел" писал, что еще в 2016 году политологи заявили об ограниченном числе людей, которым Рамзан Кадыров доверяет. По их мнению, это ведет к проблемам с кадрами и альтернативными источниками информации.

В Чечне практикуется назначение на руководящие должности родственников главы республики и лиц из его ближайшего окружения, в том числе и в силовых ведомствах. Так, 20 августа сын главы МВД Чечни, односельчанин Кадырова 34-летний Артур Алханов возглавил отдел полиции в Аргуне. 8 ноября 2017 года начальником УМВД по Грозному был назначен близкий родственник Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров. 9 октября Управление ГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов. 26 июля племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Ибрагим Закриев был утвержден в должности мэра Грозного. Месяцем ранее еще один племянник главы Чечни Хамзат Кадыров занял пост главы Курчалоевского района. В 2015-2016 гг. на пост первого вице-премьера Чечни был назначен 26-летний племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев, а руководителем администрации главы и правительства Чечни был двоюродный брат главы республики Ислам Кадыров.

Новым начальником вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Чеченской Республике 30 августа назначен 46-летний полковник полиции Рамзан Эдилов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

"Одновременно с назначением ему присвоено очередное воинское звание – полковник. Новый руководитель был представлен подчиненным и приступил к исполнению своих обязанностей", - рассказал он.

Согласно информации на сайте Росгвардии, Рамзан Эдилов родился 1 сентября 1971 года в селе Центарой. В правоохранительных органах Чечни работает с 2004 года. Имеет два высших образования – в 1995 году окончил Чеченский госуниверситет, а в 2008 – Институт бизнеса и управления.

Центарой (Хоси-Юрт) является родовым селом Рамзана Кадырова.

Назначение родственников, однотейповцев и односельчан главы Чечни на различные должности в силовых структурах республики стало уже традицией, заявили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"Одни и те же лица из числа родственников и односельчан Рамзана Кадырова сменяют друг друга на разных должностях. Это такая замкнутая система, попасть в которую людям со стороны практически невозможно. Везде – только свои, только лично преданные и обязанные Рамзану Кадырову люди. Какие-то личные или профессиональные качества здесь особого значения не имеют", - уверен житель Чечни Адлан.

С выражением "своим - все, остальным – закон" сравнила кадровую политику властей Чечни сотрудница одного из республиканских ведомств Марет.

По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По словам министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, то, что Кадырова окружают люди, которые учились, росли и воевали с ним, вряд ли подходит под определение конфликта интересов. "Стратегия Кадырова - в том, чтобы бороться с коррупцией, а не развивать ее", - процитировала Умарова "Русская служба Би-би-си" в статье от 27 июня.