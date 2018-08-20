Сын главы МВД Чечни возглавил отдел полиции в Аргуне

20 августа 2018, 12:20

Традицию ставить людей из ближнего круга главы Чечни Рамзана Кадырова на руководящие посты в республике продолжило назначение Артура Алханова главой отдела внутренних дел Аргуна.

Артур Алханов назначен исполняющим обязанности начальника ОВД города Аргун. Нового руководителя ведомства личному составу представил замминистра внутренних дел по Чеченской Республике Муса Кадыров. Он подчеркнул, что Артур Алханов много лет проработал в правоохранительных органах, и нет сомнений в том, что он справится со всеми поставленными задачами.

"Он имеет большой опыт работы в оперативно-разыскных подразделениях, в следственных органах, имеет управленческий опыт, соответственно, знает работу изнутри. Главная задача органов внутренних дел - это охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан", - отметил Муса Кадыров, слова которого привело 19 августа ИА "Чечня сегодня".

Артуру Алханову 34 года, он выпускник юридического факультета Махачкалинского института финансов и права, который окончил в 2008 году, проинформировал сегодня корреспондента "Кавказского узла" источник в МВД Чечни. Службу в органах МВД Чечни Артур Алханов начал в 2003 году, а в июле 2016 года уже в звании подполковника полиции был назначен начальником Управления вневедомственной охраны МВД по Чечне. В ноябре 2017 года Алханов получил должность замначальника следственной части Следственного управления МВД республики.

Примечательно, что младший брат Артура Алханова – майор полиции Бислан Алханов - работает начальником отдела полиции по Грозненскому району Чечни. О назначении его на эту должность 18 июля 2016 года сообщила ЧГТРК "Грозный", отметив, что до этого Бислан Алханов занимал должность заместителя начальника Центра финансового обеспечения МВД по республике.

Отметим, одним из прежних руководителей ОВД города Аргун был Аюб Катаев, который фигурировал в расследованиях "Новой газеты" о преследовании геев в Чечне. Ранее сообщалось, что Катаев внесен в санкционный "список Магнитского" после требования американских сенаторов наказать виновных в задержаниях и пытках геев. Дата смещения Катаева с должности не приводится.

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне. С начала 2017 года из Чечни уехали 125 человек, ставших жертвами преследования за свою сексуальную ориентацию, сообщил представитель "Российской ЛГБТ-сети". При этом 14 мая и.о. министра юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что проверки информации о преследовании геев в Чечне зашли в тупик, поскольку российским властям не удалось обнаружить в республике никаких представителей ЛГБТ.

Новое назначение Артура Алханова подтверждает практику назначения на руководящие должности в республике родственников главы Чечни и лиц из его ближайшего окружения

Алхановы – односельчане Кадырова, утверждает местный житель Лечи. "Назначение сына главы МВД начальником отдела полиции города Аргун, лишнее подтверждение тому, что значимые должности в республике получают либо родственники Рамзана Кадырова, либо односельчане и выходцы из одного тейпа. Таким образом Кадыров стремится максимально упрочить свою власть в республике", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Лечи.

Руслан Алханов родился 27 апреля 1962 года в селе Центарой Курчалоевского района ЧИАССР. Исполнять обязанности министра внутренних дел по Чеченской Республике он стал с июня 2004 года, а с 27 декабря 2004 года возглавил министерство на постоянной основе. Указом президента РФ от 24 марта 2011 года Алханов переназначен на должность министра внутренних дел по Чеченской Республике с присвоением ему специального звания генерал-лейтенант полиции, говорится в информации на сайте МВД Чечни. Центарой (Хоси-Юрт) является родовым селом Рамзана Кадырова.

Еще в 2016 году политологи заявили "Кавказскому узлу", что ограниченное число людей, которым Рамзан Кадыров доверяет, ведет к проблемам с кадрами и альтернативными источниками информации.

Напомним, 26 июля племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Ибрагим Закриев был утвержден в должности мэра Грозного. Месяцем ранее еще один племянник главы Чечни Хамзат Кадыров занял пост главы Курчалоевского района. 8 ноября 2017 года начальником УМВД по Грозному был назначен близкий родственник Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров. 9 октября Управление ГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов. 14 марта 2016 года первым вице-премьером Чечни был назначен 26-летний племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев, до этого, с 2015 года, исполнявший обязанности руководителя секретариата главы республики. В 2015 году руководителем администрации главы и правительства Чечни был назначен 28-летний двоюродный брат главы республики Ислам Кадыров.