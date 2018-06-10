Упрек в адрес главы Чечни на "прямой линии" с Путиным показал недовольство Кремля Кадыровым

10 июня 2018, 05:30

Упрек в адрес Кадырова в связи с назначением его родственника, младшего лейтенанта на должность начальника полиции Грозного не случайно попал в эфир "прямой пинии" с Владимиром Путиным. Все вопросы и сообщения перед "прямой линией" проходят тщательную модерацию в администрации президента, и обнародование этого вопроса стало продуманным действием против главы Чечни. При этом кадровая политика в республике давно вызывает вопросы и у жителей Чечни, и в кремлевских кабинетах, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи и журналисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 июня в прямом эфире "прямой линии" с Владимиром Путиным был показан вопрос о назначении руководителем полиции в Грозном родственника главы Чечни Хас-Магомеда Кадырова. Сообщение "Как в Грозном начальником милиции мог стать младший лейтенант?" появилось на экране во время прямого эфира. Текст этого сообщения не был зачитан ведущими программы и не комментировался Путиным.

8 ноября 2017 года начальником УМВД по Грозному был назначен близкий родственник Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров. До назначения он чуть больше месяца возглавлял управление наркоконтроля МВД по Чечне. За это время Хас-Магомед Кадыров "положил конец наркобизнесу" в республике, заявил глава Миннацполитики Чечни Джамбулат Умаров. Согласно информации, размещенной на сайте МВД по Чечне, Хас-Магомед Кадыров находится в звании младшего лейтенанта. При этом подчиненные ему райотделы полиции в Грозном возглавляют, в частности, старшие офицеры: подполковник Рамазан Джабраилов (Старопромысловский район) и полковник Ислам Сайдхасанов (Ленинский район).

Вопрос о назначении родственников чиновников на высокие должности весьма актуален, полагает политолог Тимур Алхастов. «В России есть такая практика, когда на ответственные должности назначают сына высокопоставленного чиновника. Примеров таких много и все о них знают. Этот вопрос вполне уместен и для руководства Чеченской Республики, учитывая последние назначения Кадыровым на ключевые должности своих родственников», - рассказал "Кавказскому узлу" Алхастов.

Однако, считает он, в условиях Чеченской Республики никто громогласно задавать подобный вопрос не будет, потому что за этим сразу последуют карательные меры, и против того, кто посмел поинтересоваться кадровыми перемещениями, и против его родственников.

«Прецеденты имеются. По всей вероятности, девушка, задавшая этот вопрос Путину, живет далеко за пределами Грозного», - высказал предположение Алхастов.

Жители Чечни неоднократно отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес Кадырова, а метод осуждений критиков власти в регионе приобрел системный характер. Материалы о преследовании критиков руководства Чечни "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне" . При этом коллективные наказания глушат протест в Чечне, отмечается в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован в разделе "Доклады" на "Кавказском узле".

По мнению Алхастова, маловероятно, что этот вопрос случайно попал в «прямую линию», учитывая модерацию всех вопросов на "прямой линии" с Владимиром Путиным.

«Не думаю, что кто-то «зевнул» и вопрос о младшем лейтенанте полиции, в мгновение ока занявшего высокий полицейский пост, увидели все, кто внимательно следил за общением президента с гражданами России. Значит, как у Маяковского, «если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», так и в нашем случае – если этот вопрос был обнародован, значит, это кому-то было нужно», - уверен Тимур Алхастов.

Вопрос в «прямой линии» - предостережение Кадырову

Обнародование вопроса о назначении начальником полиции младшего лейтенанта – это продуманные действия против Кадырова, считает редактор газеты «Северный Кавказ» Ариф Казиханов.

«На первый взгляд, Путин как-бы и не заметил этого сообщения, тем более, что ведущий его не зачитал. Но президент не из той категории людей, которые, фиксируя главное, не замечают мелочей. Он не комментирует или «замыливает» те вопросы, на которые ему неудобно отвечать. В данной ситуации комментировать кадровые назначения Рамзана Кадырова, значит компрометировать его в глазах граждан России. Достаточно того, что это сообщение появился в ходе «прямой линии». И сделано это было в первую очередь для самого Кадырова как предостережение», - рассказал "Кавказскому узлу" Ариф Казиханов.

Случайно этот вопрос никак не мог возникнуть, полагает политолог Алексей Минаев.

«Там сидит целая армия тех, кто пропускает эти вопросы через сито…. Поэтому случайность исключается. Значит, это продуманные действия тех, кто готовил это мероприятие», - сказал он.

«Это же целый пласт людей, которые отслеживают ситуацию, у них задокументированы какие-то обстоятельства, они анализируют все события. Наступает момент, когда число негативных проявлений достигает какого-то предела. Этим пределом как раз и явилось очередное кадровое назначение младшего лейтенанта в возрасте 21 года на должность начальника УМВД по Грозному родственника Рамзана Кадырова», - заметил он.

В Чечне уже давно привыкли к тому, что ключевые должности в республике занимают родственники Кадырова или люди из его ближайшего окружения, добавил он. Однако такие назначения вызывают чувство досады у чиновников в кремлевских кабинетах.

"Кавказский узел" писал ранее, что назначение главы грозненской полиции состоялось в ряду аналогичных назначений близких к главе Чечни людей на высокие должности. Так, 22 мая Курчалоевский район республики возглавил 21-летний племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров. 9 октября 2017 года Управление ГИБДД республики возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов. До этого, в марте 2016 года, первым вице-премьером Чечни был назначен 26-летний племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев, а в 2015 году руководителем администрации главы и правительства Чечни был назначен 28-летний двоюродный брат главы республики Ислам Кадыров. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи указали, что такая ротация кадров в Чечне объясняется нехваткой доверенных лиц Кадырова.

«Первым предупреждением для Кадырова, что нужно решать кадровые вопросы в другом ключе, и явилось появление этого вопроса о младшем лейтенанте полиции, занявшем полковничью должность. Этот вопрос не был озвучен ведущим. Его не прокомментировал президент. Но это сообщение, думаю, не останется незамеченным», - уверен собеседник «Кавказского узла».

"Пришла пора задать этот вопрос руководству Чеченской Республики"

Организация контроля вопросов со стороны россиян к Путину отработана до мельчайших мелочей и сбоев там практически не бывает, уверен публицист Элих Гуриев.

«Я работал в пресс-службе одного крупного ведомства. Перед такой же «прямой линией» мы готовили блок вопросов по интересующим нас проблемам с предполагаемыми вариантами ответов. Отправили в администрацию президента, оттуда этот блок вернули, часть вопросов предложили доработать. Доработали, опять отправили в администрацию с предполагаемыми вариантами ответов. В результате было озвучено треть из подготовленными нами вопросов. Ответы были написаны в администрации», - рассказал Элих Гуриев об одном из фрагментов подготовки к «прямой линии» с президентом.

«Его (вопрос) не оставили за кадром, он увидел «свет», значит, пришла пора задать этот вопрос руководству Чеченской Республики. Хотя Кадыров, комментируя этот прямой эфир, сделал вид, что не заметил упрека в свой адрес по поводу назначения юных родственников на ключевые должности», - сказал Элих Гуриев.

По мнению публициста, у многих жителей Чечни возникает такой же вопрос. «В плане кадровой политики в республике не все обстоит благополучно», - уверен Гуриев.