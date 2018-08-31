Продолжение диалога с Даудовым вызвало упреки в адрес Тумсо Абдурахманова

31 августа 2018, 01:48

Вторая часть видео разговора блогера Тумсо Абдурахманова с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым набрала более 220 тысяч просмотров за девять часов. Абдурахманов не всегда был убедителен в споре со своим оппонентом, указали пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа чеченский блогер-политбеженец Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, выложил на своей странице в YouTube видеозапись, на которой, по словам блогера, он разговаривает по телефону с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым. Пользователи соцсетей поддержали претензии Абдурахманова к чеченским силовикам.

10 апреля Тумсо Абдурахманов сообщил о задержании четырех братьев его родителей. 1 мая на телеканале ЧГТРК "Грозный" вышел сюжет, в котором родственники призвали блогера прекратить критику власти и вернуться в Россию. Сам блогер объяснил призыв родственников к нему давлением властей. О звонке Магомеда Даудова и продолжительном разговоре с ним блогер сообщил 23 августа.

Вторую часть разговора с человеком, который представился главой парламента Чечни, Тумсо Абдурахманов опубликовал днем 30 августа на YouTube. Видео длится чуть более часа, как и в первой части, разговор на чеченском языке сопровождается русскими субтитрами. Видео, опубликованное около 16.40 мск 30 августа, к 1.47 мск 31 августа набрало 222 788 просмотров.

Абдурахманов объявил своему собеседнику, что никогда не был доволен нынешними чеченскими властями и российскими властями в целом, однако никогда не нарушал российских законов. Тот в ответ заметил, что в Чечне Тумсо Абдурахманов работал в государственной организации. Часть разговора была посвящена пониманию термина "ваххабит" - блогер напомнил, что именно так его назвал в свое время один из людей, приближенных к главе Чечни.

Собеседник блогера, в свою очередь, вспомнил, как "вышел и отправился в лес" по призыву чеченских полевых командиров в 1999 году и воевал против федеральных сил. Абдурахманов поспорил с ним о чеченском полевом командире Хаттабе - личности этого человека собеседники дали полярные оценки.



Во время первой и второй чеченских войн Магомед Даудов участвовал в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. Даудов известен под прозвищем "Лорд", которое, по его словам, дал ему Рамзан Кадыров, говорится в биографии Магомеда Даудова на "Кавказском узле".



Говоря об уголовном деле Абдурахманова, которого в Чечне обвинили в причастности к сирийским боевикам, он многократно предлагал блогеру приехать в Чечню и предъявить доказательства своей невиновности, либо встретиться для этого с представителями чеченских властей в другой стране. Говоря об упомянутой Абдурахмановым свободе слова, его собеседник заявил, что "чеченский народ не умеет правильно использовать" это право.



На странице Магомеда Даудова в соцсети "ВКонтакте" по данным на 00.35 мск 31 августа по прежнему нет информации о разговорах с Тумсо Абдурахмановым. "Кавказский узел" не может проверить, действительно ли спикер чеченского парламента звонил блогеру.

В ноябре 2015 года против Абдурахманова было возбуждено дело по статье "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". Абдурахманов связал это с конфликтом с родственником главы Чечни. Блогер также рассказал похищении в центре Грозного. По словам Абдурахманова, он пытался защитить свои права, обратившись с письмом в прокуратуру Российской Федерации, однако оно было перенаправлено в прокуратуру Чеченской Республики, отмечается в биографии Тумсо Абдурахманова, опубликованной на "Кавказском узле".

Пользователи



Тумсо Абдурахманов не всегда был убедителен во время диалога и не задал своему собеседнику достаточно острых вопросов, отметили некоторые пользователи, комментируя видео.

"Во второй части Тумсо выглядел неуверенным. Лорд спокойно вешал ему макароны на уши, а этот молча выслушивал", - написал Хадисов 1абдулбек.

"Когда начали спорить про ФГУП "Электросвязь", перестал смотреть. Тумсо, извини, но этот ФГУП все таки государственная организация. <...> Так что твои отговорки "что к государству ты не имеешь отношения", это скорее лукавство", - написал badRuss1an.

"Вообще иногда странно наблюдать за диалогом власти и мятежника. Суть проста: власть это власть, мятежник это мятежник, нет смысла в диалоге между этими двумя сторонами. Если мятежник идет на диалог с властью, он становится уже не мятежником", - написал Константин Заслонов.



"Первая часть [диалога] была похожа на детектив со сценарием из реальной жизни. Вторая - уже комедия с главой парламента, у которого полно времени на потрещать", - написал Рустам Алиев.

"Короче, проиграл этот диспут Тумсо. Ничего не смог предъявить, прыгал с темы на тему", - заключил Salyger.

Другие пользователи при этом напомнили об угрозе для блогера, известного критикой чеченских властей.

"Не понимаю, как может звонить председатель парламента и так разговаривать с человеком по поводу критического ролика. <...> Дело очень плохо в парламенте! А цель такого длинного диалога - всего лишь узнать адрес и устранить этого парня", - написал Ваня Иванов.

"Тумсо, этот человек, с которым ты общаешься, говорит много и долго. Так общаются люди, которые склонны не сдержать свое слово и даже предать. Я очень сильно надеюсь, что ты никогда не встретишь этого человека, пока он у власти", - написал Григорий Узун.



"Кавказский узел" писал, что критики чеченских властей становились жертвами угроз и насилия даже за пределами республики. Так, в мае стало известно об избиении в Германии уроженца Чечни, блогера Минкаила Мализаева после отказа записать видеообращение с извинениями перед властями Чечни. При этом родственники Мализаева призвали блогера прекратить критиковать власть. 29 мая 2016 года "Служба переводов с кавказских языков" опубликовала на своем канале в YouTube перевод обращения Рамзана Кадырова к чеченской диаспоре, в котором глава Чечни отметил, что "спросит за каждое слово".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" также опубликована статья "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".