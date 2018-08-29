Пользователи соцсетей поддержали блогера в споре с Даудовым

29 августа 2018, 18:36

Видео разговора с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым, которое опубликовал блогер Тумсо Абдурахманов, за три дня набрало более 880 тысяч просмотров. Пользователи соцсетей поддержали претензии Абдурахманова к чеченским силовикам и поспорили, можно ли доверять обещаниям властей республики.

Как писал "Кавказский узел", Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, 10 декабря 2017 года обратился к властям Польши и представителям ООН с просьбой предоставить ему и его семье политубежище и не допустить высылки в Россию.

10 апреля Тумсо Абдурахманов сообщил о задержании четырех братьев его родителей. 1 мая на телеканале ЧГТРК "Грозный" вышел сюжет, в котором родственники призвали блогера прекратить критику власти и вернуться в Россию. Сам блогер объяснил призыв родственников к нему давлением властей. Подписчики поддержали его заявление о продолжении деятельности.

26 августа Тумсо Абдурахманов выложил на своей странице в YouTube видеозапись, на которой, по словам блогера, он разговаривает по телефону с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым. К 18.30 мск 29 августа видео набрало 884 322 просмотра и более 7 тысяч комментариев.

В видеоролике Тумсо Абдурахманов беседует на чеченском с человеком, который представился главой парламента Чечни, разговор сопровождается субтитрами на русском. По данным блогера, звонок с неизвестного номера поступил ему в 00.10 23 августа и на YouTube пока выложена только первая часть разговора, длительность которой 41 минута 31 секунда. По данным на 18.30 мск, на странице Магомеда Даудова в соцсети "ВКонтакте" нет информации о разговорах с Тумсо Абдурахмановым. "Кавказский узел" не может проверить, действительно ли спикер чеченского парламента звонил блогеру.



Согласно видеозаписи, человек, представившийся Магомедом Даудовым готов дать гарантии справедливого рассмотрения дела Тумсо Абдурахманова. "Я тебя знать не знаю, но я даю тебе слово, что я не позволю повесить на тебя то, в чем ты не виновен. Если у меня не хватит на это сил, то я обращусь к падишаху. Скажу прокурору, скажу начальнику ФСБ - неважно. Но снять вину (если виноват), я не смогу", - приводятся в видео слова собеседника Абдурахманова.



Он также подчеркнул, что право "вершить справедливость" дал ему "падишах", имея в виду главу Чечни Рамзана Кадырова.

Собеседник блогера также предложил ему "скинуть свои данные и номер дела" для проведения проверки. "Никаких проблем, если тебя там не было, мы дадим ее (статью) убрать (...) Я стану гарантом в этом деле (для тебя) перед ФСБ, МВД и прокуратурой, если ты приедешь по договору со мной", - подчеркнул он, пообещав извинения от силовиков, если блогер не виновен.

В ноябре 2015 года против Абдурахманова было возбуждено дело по статье "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". Абдурахманов связал это с конфликтом с родственником главы Чечни. Блогер также рассказал похищении в центре Грозного. По словам Абдурахманова, он пытался защитить свои права, обратившись с письмом в прокуратуру Российской Федерации, однако оно было перенаправлено в прокуратуру Чеченской Республики, отмечается в биографии Тумсо Абдурахманова, опубликованной на "Кавказском узле".

Тумсо Абдурахманов в ходе разговора назвал имена тех силовиков, которые, по его мнению, причастны к выдвинутым против него обвинениям, и потребовал их наказания. "Мы дадим возбудить дело по этому заявлению. Потерпевшим будешь ты, обвиняемой стороной те люди, о которых ты говоришь", - приводятся в видео слова собеседника Абдурахманова.



При этом его собеседник отметил, что сам дал блогеру разрешение на запись разговора и призвал сообщать ему о фабрикации уголовных дел. "Если ты узнаешь о таком человеке, которого обвинили по Сирии или в чем-то другом, а он не виноват... Если ты узнаешь о невиновности, скажи. Наша обязанность, возложенная на нас народом, - вершить справедливость. Любые данные, которые у тебя есть, ФИО, скинь", - подчеркнул он.



Тумсо Абдурахманова заявил 28 августа в интервью "Кавказ. Реалии", что не верит обещаниям представителей властей Чечни. "У нас есть прецеденты. Мы видим ситуацию с Оюбом Титиевым. Мы помним ситуацию с Мурадом Амриевым (профессиональный спортсмен смешанных единоборств, заявивший о похищении чеченскими силовиками и пытках. В 2017 году Амриев был вынужден вернуться в Россию и был задержан чеченскими силовиками, однако позднее отпущен. - Прим. "Кавказского узла") которому давали все гарантии и привезли домой, потом начали методично его преследовать, и он был вынужден был бежать из страны", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" писал о преследовании в Чечне правозащитников и журналистов. Так, в суде идет процесс по делу главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении марихуаны. Правозащитник вину не признает, заявляя, что наркотики ему подбросил силовик. Ранее, 5 сентября 2016 года, по обвинению в хранении наркотиков был осужден на три года колонии общего режима чеченский журналист, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев. Непосредственно перед арестом, 16 апреля 2016 года, Гериев был похищен вооруженными людьми по дороге в аэропорт, когда уже купил авиабилет и прошел электронную регистрацию.

На своей странице в Facebook чеченский блогер 28 августа опубликовал обращение к подписчикам, в котором рассказал о новом разговоре с Магомедом Даудовым. "Сегодня со мной снова связался председатель парламента Магомед Даудов и заявил, что я занимаюсь призывами к экстремизму, что мои слова могут быть неправильно истолкованы молодыми чеченцами и они, посмотрев мои видео, решатся на какие-либо противоправные действия", - написал Абдурахманова, не приведя запись разговора.

Блогер также высказал опасения, что в отношении него может готовиться провокация, и напомнил, что "никогда не нарушал законы, и других к этому не призывал".

Свое заявление Тумсо Абдурахманов сделал на фоне расследования в Чечне атаки на силовиков, которую совершили пять подростков 20 августа. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство", поддерживающие ее ресурсы разместили в интернете видео присяги подростков. По данным источников в правоохранительных органах, старшему из нападавших было 18 лет, а младшему - 11 лет.

Возраст участников нападения подтвердил вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Пользователи соцсетей выразили беспокойство за



Разговор с Магомедом Даудовым может привести к проблемам для чеченского блогера, заявили пользователи соцсетей.

"Как будто одновременно посмотрел фильм "Крестный отец" и мультик "Алладин". Падишахи, лорды, разборки... только ковров-самолетов и джиннов не хватает. А ведь наши лидеры говорят, что Россия - это правовое государство! Во главе всего Конституция и Закон!", - написал в комментариях под видеозаписью на YouTube пользователь с ником Pavel Belyakov.

Критикующие власть чеченские блогеры ранее становились жертвами угроз и насилия. 8 мая стало известно об избиении в Германии уроженца Чечни, блогера Минкаила Мализаева. По его словам, он был избит после отказа записать видеообращение с извинениями перед властями Чечни, а его жена и дети депортированы на родину. При этом родственники Мализаева сообщили, что добровольно вернулись домой, и призвали блогера прекратить критиковать власть. 29 мая 2016 года "Служба переводов с кавказских языков" опубликовала на своем канале в YouTube перевод обращения Рамзана Кадырова к чеченской диаспоре, в котором глава Чечни отметил, что "спросит за каждое слово".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" также опубликована статья "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".