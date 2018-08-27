10 человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 20 по 26 августа

27 августа 2018, 13:25

Пять человек погибли, и еще пять получили ранения в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 20 по 26 августа 2018 года. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Все погибшие – предполагаемые участники вооруженного подполья в Чечне.

Нападения на силовиков

20 августа в Чечне была совершена серия нападений на сотрудников силовых структур. По данным правоохранителей, в них участвовали пятеро жителей Шалинского района, самому старшему из которых было 18, а самому младшему – 11 лет. Двое из пяти участников нападений на сотрудников полиции в Чечне приходились друг другу двоюродными, а еще двое - родными братьями, заявил представитель силовых структур республики. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Около 10.00 утра два человека, вооруженные ножами, предприняли попытку прорваться на территорию ОВД Шалинского района. В этом нападении, по версии правоохранительных органов, принимал участие организатор группы, 18-летний Магомед Мусаев. Он ударил ножом полицейского и попытался прорваться на территорию отдела полиции со взрывным устройством, но был убит. Затем второй нападавший ударил ножом в шею одного из полицейских, тяжело ранив его, и тоже был убит сотрудниками ОВД.

В селе Мескер-Юрт Шалинского района была предпринята попытка подорвать пост ДПС. 17-летний парень с небольшим рюкзаком подошел к КПП и взорвал себя, но полицейские при этом не пострадали. Здание поста получило незначительные повреждения. Нападавшего задержали, позже он скончался от полученных ран.

Тем же утром в Ленинском районе Грозного легковой автомобиль Mercedes, двигаясь на большой скорости, сбил трех сотрудников ДПС в районе Грозненского государственного технического университета, на пересечении улиц Исаева и Лорсанова. Полицейские получили тяжелые травмы и были госпитализированы. В ходе преследования силовиками водителя убили, скончался и находившийся с ним в машине 11-летний брат. По данным силовиков, нападавшему 18 лет, он приходится родственником человеку, осужденному за участие в вооруженном подполье. Внутри Mercedes следователи обнаружили несколько газовых баллонов.

Задержания

22 августа силовики провели в Шалинском районе массовые задержания родственников и знакомых участников атаки на силовиков. По словам родственника одного из убитых, полицейские забрали всех взрослых мужчин, включая отцов, дядей, двоюродных братьев. Также силовики задерживали подростков и молодых парней, которые жили с нападавшими на одной улице, вместе учились или просто были с ними знакомы. Общее число задержанных, по словам местных жителей, исчисляется десятками. Силовики ходили по домам и увозили детей, допрашивали до ночи, а потом стали отпускать, рассказал местный житель.

Родственники двух двоюродных братьев, которые в ночь на 12 августа пропали в центре Грозного, когда шли в гости к знакомому, сообщили, что те нашлись 19 августа в одном из отделений силовых структур. Родные отметили, что не смогли встретиться с ними и не знают о причинах задержания. Молодые люди, старшему из которых 29 лет, а младшему – 26 лет, носили бороды. Каких-либо проблем с законом у них прежде не было, отметили родственники.

В Дагестане сотрудники махачкалинского линейного управления МВД на транспорте и бойцы ОМОН задержали 23 августа жителя республики в селе Сергокала. Он подозревается в пособничестве диверсионно-террористической группе и в незаконном обороте оружия и наркотиков. В ходе обыска в домовладении подозреваемого были обнаружены две тротиловые шашки по 200 граммов каждая, пистолет, более 120 патронов различного калибра, газовая трубка от ствольной накладки на автомат Калашникова, сотовые телефоны, религиозная литература и вещество, которое, возможно, является наркотическим.