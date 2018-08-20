Жители Грозного выяснили судьбу пропавших родственников

20 августа 2018, 13:40

Два двоюродных брата, которые неделю считались пропавшими, нашлись в одном из отделений силовых структур, сообщили родственники. Причины задержания молодых людей, которые носят бороды, пока остаются неизвестными.

"Братья нашлись 19 августа. Причины их задержания пока неизвестны", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник местной общественной организации.

Эту же информацию подтвердил и один из родственников задержанных. "За что их задержали, пока непонятно", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Родным, по его словам, пока не удалось встретиться с задержанными. Мужчина также рассказал, что молодые люди, старшему из которых 29 лет, а младшему – 26 лет, носили бороды. Каких-либо проблем с законом у них прежде не было, добавил родственник.

Комментариями МВД республики относительно задержания молодых людей "Кавказский узел" пока не располагает.

Отметим, что братья пропали, по словам их родственников, в ночь на 12 августа в центре Грозного, когда шли в гости к знакомому. "Это случилось в центре города, в районе улицы Чернышевского и проспекта Путина", - сообщил 17 августа один из родственников. Он тогда тоже обратил внимание на то, что молодые люди носят бороды и добавил, что близкие молодых людей обратились в полицию.

На сайтах МВД Чечни и Следственного управления Следственного комитета России по Чеченской Республике информации о задержании в ночь на 12 августа жителей Грозного, по данным на 13.40 мск 20 августа, не было.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на совещании с духовенством, что в республике не должно быть "даже духа" течений, противоречащих Корану, Сунне и тарикату, в числе которых он назвал ваххабизм, хабашизм и таблих. После этого в Чечне фактически началась охота на молодых людей, которые носят длинные бороды при сбритых усах, подобно последователям салафитского течения в исламе. Массовые задержания молодых людей с бородами прошли, в частности, в марте 2017 года после нападения на КПП Росгвардии в Наурской.