Спасатель погиб во время поисков пропавших в Северной Осетии альпинистов

26 августа 2018, 21:09

В ходе операции по поиску пропавших в горах Северной Осетии троих альпинистов сегодня погиб сотрудник Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа на горе Галдор в Ирафском районе Северной Осетии были найдены тела троих альпинистов из Краснодарского края. 26 августа спасателям удалось на вертолете эвакуировать тела погибших. В поисковой операции принимали более 20 спасателей, в том числе сотрудники Североосетинского поисково-спасательного отряда, а также специалисты из Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

Погибшие альпинисты - 28-летний Алексей Тукмаков из Новороссийска, 26-летний Александр Садаев и 36-летний Анатолий Барабаш из Краснодара - собирались пройти маршрут четвертой степени сложности, чтобы получить первый разряд по альпинизму. Четвертая степень сложности предполагает восхождение на высоту более 4000 метров.

Во время поисковой операции также погиб спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда Эдуард Владимирович Скрипник 1978 года рождения, сообщил сегодня сотрудник Главного управления МЧС по Северной Осетии Георгий Баскаев.

"Родственники (погибшего спасателя. - Прим. "Кавказского узла") знают, уже и опознание было", - сказал он в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время Баскаев не смог сообщить обстоятельства гибели Эдуарда Скрипника, сославшись на то, что надо дождаться возвращения спасателей на пункт постоянной дислокации.

"Утром только будут выдаваться тела. Пока экспертиза не пройдет, никто ничего не может сказать, из-за чего и почему (погибли. - Прим. "Кавказского узла")", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных причинах гибели альпинистов.

На сайте МЧС по Ставропольскому краю сообщается, что "группа, в которую входил Эдуард Скрипник, занималась поиском пропавших альпинистов, совершавших восхождение на гору Галдор".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что эвакуация останков альпинистов откладывалась из-за камнепада.