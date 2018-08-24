24 августа 2018, 18:52

Найдены тела пропавших в Северной Осетии альпинистов

Спасатели обнаружили тела трех туристов из Краснодарского края, погибших при восхождении на гору Галдор в Северной Осетии. К останкам трудно подобраться из-за камнепада, сообщило МЧС.

"Кавказский узел" информировал, что группа из трех кубанских альпинистов совершала восхождение в Ирафском районе Северной Осетии, в установленное время они не вышли на связь. Поиски велись с 20 августа, сегодня к ним присоединились спасатели со всего Северного Кавказа. При этом работу авиации пришлось приостановить из-за плохой погоды.

Тела всех троих найдены в юго-западном кулуаре между маршрутом, по которому совершалось восхождение, и путем, по которому альпинисты планировали спускаться, сообщили спасатели. Останки находятся "в паре веревок до ледника", отмечает МЧС.

"По кулуару постоянно летят камни, что значительно затрудняет подступ к телам. В настоящее время решается вопрос их эвакуации", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС России по Северной Осетии.

Примечание:

"Большое число инцидентов в горах Кабардино-Балкарии связано с наплывом туристов", "Спасенный на Эльбрусе гид доставлен в больницу", "Спасатели нашли пропавшего на Эльбрусе туриста".

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