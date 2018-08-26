Родственники рассказали о поисках альпинистов в горах Северной Осетии

26 августа 2018, 11:18

Вместе со спасателями в Ирафском районе Северной Осетии находятся родственники и друзья трех кубанских альпинистов, которые совершали восхождение на гору Галдор. Их тела еще не найдены, а значит, остается надежда, что они выжили, заявила мать одного из скалолазов.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 августа спасателям поступило сообщение о том, что три кубанских альпиниста, совершавших восхождение в Ирафском районе Северной Осетии, не вышли на связь в установленное время. Тела погибших были обнаружены 24 августа, однако спасатели приостановили эвакуацию их останков из-за камнепада.

Все пропавшие альпинисты - 28-летний Алексей Тукмаков из Новороссийска, 26-летний Александр Садаев и 36-летний Анатолий Барабаш из Краснодара являются членами Федерации альпинизма России. Ребята участвовали в сборах и собирались пройти маршрут четвертой степени сложности, который предполагает восхождение на высоту более 4000 метров для того, чтобы получить первый разряд по альпинизму, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать Александра Наталья Садаева.

"Им предстояло подняться на гору Галдор, ее высота 4400 метров. 20-го числа ребята должны были выйти на связь, но не вышли", - рассказала она. Мать пояснила, что телефоны в горах могут не ловить связь, которой пользовались альпинисты, поэтому сильно не обеспокоилась поначалу и к сотрудникам МЧС не обращалась. "Друзья вышли на их поиски... Они нашли палатку, где ребята остановились у подножья горы. В ней были документы, вещи", - сказала она.

После этого было решено сообщить в Главное управление МЧС по Северной Осетии, после чего начались их профессиональные поиски, уточнила Садаева. По ее словам, она также выехала на поиски молодых людей и в настоящее время находится в лагере у подножья горы в Ирафском районе. Помимо нее, здесь друзья и родственники других скалолазов.

"Была найдена записка на высоте 4400 метров с именами ребят. Они ее оставили потому, что добрались до вершины горы", - рассказала она.

Поиски осложняются тем, что горы высокие, там большая турбулентность и сильный камнепад, отметила Садаева. Но в этой горе много выступов, в которых можно спрятаться, считает она.

"Я лично обходила подножье горы. Если бы они упали, то мы бы обнаружили их тела. Ничего нет. Сотрудники МЧС также не могут обнаружить тел. Поэтому есть надежда, что они живы", - утверждает Садаева.

По ее словам, сначала спасатели рассмотрели в бинокль "точки", которые приняли за тела, потом предположили, что это также могут быть вещи альпинистов.

Спасателям из Северной Осетии могла бы пригодится помощь коллег из Краснодарского края, считает Садаева. Женщина уточнила, что "лично связывались с руководством", однако ей ответили, "что раз эта зона Северной Осетии, то там должны работать осетинские сотрудники МЧС".

"Я очень хочу верить, что мой сын и его друзья живы. Я знаю, что у всех троих очень высокая подготовка", - сказала она.

По словам Натальи Садаевой, ее сын - врач-травматолог, другой парень - сотрудник МЧС, все это могло помочь альпинистам выжить в экстремальных условиях.

За плечами у Анатолия Барабаша - пять покоренных вершин в Крыму и Краснодарском крае, у Тукмакова и Садаева - 10, передает со ссылкой на данные Федерации альпинизма России "Живая Кубань".

Спасатели пытаются спуститься в то место, где предположительно находятся альпинисты, но спуск очень тяжелый, "как только они спустятся к ребятам, будет дана команда вертолету, он уже готов к вылету", - приводит слова знакомой альпинистов Анны "Блокнот-Краснодар".

"Мы видим с воздуха то место, где находятся альпинисты. До тех, пор их не поднимут на борт и не доставят в безопасное место, говорить о причинах и обстоятельствах случившегося рано", - цитирует замначальника Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрея Худякова "Кубань 24".